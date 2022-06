THUNDER BAY, ON, le 30 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement de plus de 33,4 millions de dollars pour deux projets d'infrastructures vertes à Thunder Bay.

Parmi les projets annoncés aujourd'hui figure la relocalisation de la Galerie d'art de Thunder Bay sur la rive du lac Supérieur, dans le secteur riverain de Thunder Bay. Cette nouvelle installation carboneutre comprendra de grands espaces polyvalents qui pourront accueillir des événements et des expositions d'art, des salles de classe et des studios pour l'apprentissage créatif et de plus grandes possibilités d'expériences et d'apprentissages artistiques. L'installation comprendra également plus d'espace pour abriter l'importante collection d'art contemporain de la galerie, composée d'œuvres d'artistes autochtones et du Nord-Ouest de l'Ontario.

Le financement permettra également de remettre en état un ancien foyer de soins de longue durée pour en faire le Centre de formation et de mieux-être Matawa. Ce nouveau centre comprendra notamment plusieurs salles de classe, des zones de formation polyvalentes, des unités d'hébergement de transition individuelles et familiales, une clinique de soins de santé et une salle culturelle avec une scène. Une fois terminée, cette nouvelle installation permettra à plus de 10 000 Autochtones d'avoir accès à des services d'éducation, des soins de santé, des services sociaux et des programmes culturels dans le Nord de l'Ontario. La modernisation de la structure existante permettra d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement du Canada investit plus de 49.5 millions de dollars dans ces projets.

Citations

« Les fonds annoncés aujourd'hui seront consacrés à la création de magnifiques installations où les résidents de Thunder Bay pourront accéder à des services de santé, des services sociaux, et des services culturels. Ces services essentiels seront adaptés aux réalités culturelles des utilisateurs. Notre gouvernement continuera de bâtir un avenir plus vert et plus inclusif pour les générations futures. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Centre de formation et de mieux-être Matawa - projet de bâtiment vert est ravi d'être l'un des bénéficiaires du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI) du Canada, et l'un des deux projets d'infrastructures vertes à Thunder Bay. Nous savons que beaucoup d'autres projets valables ont été proposés. Dans l'ensemble, ce projet permettra de réduire de 420,8 tonnes les émissions de CO2 et d'accroître l'efficacité énergétique de 2 683 503 kWh, soit 69,9 %. Cet investissement de 13 844 168 $ est une contribution substantielle pour laquelle nous sommes très reconnaissants. On pourra ainsi continuer de faire avancer le projet jusqu'à son achèvement en 2023. »

Robinson Meshake, président du conseil d'administration, Matawa First Nations Management

« En plus de réaménager une friche industrielle au profit de la collectivité, la Galerie d'art de Thunder Bay pourra maintenant construire une galerie d'art publique et un lieu de rassemblement communautaire sans émissions de carbone sur la rive du lac Supérieur. Le conseil d'administration et le personnel de la galerie, qui travaillent depuis plus de dix ans à la réalisation de la nouvelle galerie d'art riveraine, sont extrêmement reconnaissants envers Infrastructure Canada pour ce financement sans précédent qui permettra la construction de la nouvelle galerie d'art riveraine. »

Sharon Godwin, directrice, Galerie d'art de Thunder Bay

Faits en bref

Galerie d'art de Thunder Bay

Infrastructure Canada y consacre $19,612,000 par l'entremise du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI ).

Infrastructure Canada y consacre $19,612,000 par l'entremise du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI).

12,6 millions de dollars ont déjà été versés par Patrimoine canadien par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC ).

pour les espaces culturels (FCEC

L'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l' Ontario (FedNor ) a également fourni 3,5 millions de dollars pour ce projet dans le cadre du Programme de développement du Nord de l' Ontario .

l' (FedNor Centre de formation et de mieux-être Matawa

Infrastructure Canada y consacre $13,844,168 par l'entremise du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI ).

Infrastructure Canada y consacre $13,844,168 par l'entremise du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI).

Le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations, des réparations ou des améliorations écologiques et accessibles de bâtiments communautaires publics existants, et pour la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public dans des collectivités mal desservies et ayant de grands besoins, partout au Canada.

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations, des réparations ou des améliorations écologiques et accessibles de bâtiments communautaires publics existants, et pour la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public dans des collectivités mal desservies et ayant de grands besoins, partout au . Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones des centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales ou régionales, les organismes du secteur public, les organismes sans but lucratif et les organisations autochtones intéressés par le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à présenter une demande sur le site Web d'Infrastructure Canada .

Les candidats ayant de grands projets de rénovation de bâtiments communautaires existants ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires dont les coûts totaux admissibles varient entre 3 et 25 millions de dollars ont été acceptés dans le cadre d'un processus de sélection concurrentiel qui s'est terminé le 6 juillet 2021. Un deuxième concours est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les détails concernant le deuxième concours seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront connus.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour une économie et un environnement sains.

