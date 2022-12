YELLOWKNIFE, NT, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, et Diane Archie, ministre de l'Infrastructure, ont annoncé un financement fédéral de 4 150 000 $ pour améliorer la ventilation dans quatre édifices publics des Territoires du Nord-Ouest.

Le financement servira à installer un nouveau système de ventilation à l'école secondaire Paul-William-Kaeser de Fort Smith. On améliorera également les systèmes de ventilation du Fort McPherson Health Centre, du Whatì Health Centre et du Prince of Wales Northern Heritage Centre à Yellowknife. Grâce à cet investissement, on pourra rendre ces installations plus sûres et plus confortables pour les visiteurs et les travailleurs.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, notre gouvernement prend des mesures énergiques pour soutenir les besoins en infrastructure des collectivités et les économies locales dans le Nord et partout au pays, à un moment où l'on en a le plus besoin. Les investissements que nous effectuons aujourd'hui pour soutenir les améliorations essentielles de la ventilation dans les espaces publics profiteront aux collectivités du Nord et permettront d'offrir de l'air pur aux résidents et aux visiteurs. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'amélioration des méthodes visant à limiter l'exposition du public aux virus en suspension dans l'air, comme la COVID-19, demeure une priorité. La santé et la sécurité des résidents sont primordiales. Nous savons que nous sommes plus sensibles aux virus en suspension dans l'air lorsque nous sommes à l'intérieur. Je suis heureuse de travailler avec nos partenaires fédéraux pour améliorer la qualité de l'air dans nos espaces publics intérieurs et réduire la propagation des virus comme la COVID-19 dans les T.N.-O. »

Diane Archie, ministre de l'Infrastructure, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le financement que le gouvernement du Canada alloue à ces projets provient du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

alloue à ces projets provient du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 671 millions de dollars dans plus de 178 projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest.

a investi plus de 671 millions de dollars dans plus de 178 projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest. Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 48,2 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructure de calibre mondial. De cette somme, plus de 1,9 milliard de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures liés à la COVID-19.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Produit connexe

Document d'information : Amélioration des infrastructures de ventilation dans des espaces publics des Territoires du Nord-Ouest

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures des Territoires du Nord-Ouest

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nt-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, Jean-Sé[email protected]; Communications INF, Ministère de l'Infrastructure, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]