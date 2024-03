DISTRICT RÉGIONAL DE LA VALLÉE DE COMOX, BC, le 22 mars 2024 /CNW/ - Des milliers de personnes vivant dans la vallée de Comox et ses environs bénéficieront de la modernisation du réseau d'égouts qui permettra de réduire les risques associés au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer, et de faire en sorte que la collectivité puisse continuer à compter sur des cours d'eau propres grâce à un investissement combiné de plus de 13,3 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial et de l'administration municipale.

Annoncé par le ministre Sean Fraser, le ministre Bowinn Ma et Doug Hillian, directeur de la Comox Valley Regional District Sewage Commission, ce projet d'amélioration protégera la collectivité grâce au remplacement de la station de pompage actuelle de Courtenay, qui est sujette à des inondations côtières et fluviales et pose un risque environnemental pour les eaux de l'estuaire de la rivière Courtenay, le port de Comox et les zones agricoles environnantes.

Les travaux comprendront également la modernisation mécanique et électrique de deux autres stations de pompage actuellement exposées à des risques d'inondation. On procédera également au remplacement et au déplacement de plus de 9 km de la conduite de refoulement d'égout, qui assure le transfert des eaux usées de la station de pompage vers le centre de contrôle de la pollution. Le déplacement de la conduite de refoulement actuelle vers l'intérieur des terres permettra de veiller à ce qu'elle résiste aux dommages causés par l'érosion du littoral, l'eau, l'élévation du niveau de la mer, les rochers, les troncs d'arbre, les tempêtes et les tremblements de terre.

Des travaux additionnels viseront l'embellissement du site grâce à la réalisation d'une peinture murale par un artiste de la Première Nation K'ómoks, l'aménagement paysager, la construction de services publics enterrés et la liaison avec le réseau existant.

Citations

« En traitant les eaux usées de manière adéquate et fiable, nous aidons à garder les communautés en santé tout en assainissant les écosystèmes. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires de tout le pays pour prioriser la santé des Canadiens et protéger les cours d'eau du pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Peut-être que les gens n'y pensent pas ou pas souvent, mais il est essentiel que les réseaux d'égouts locaux puissent résister aux effets du changement climatique. En collaboration avec le gouvernement fédéral et le district régional de la vallée de Comox, nous améliorons les infrastructures de traitement des eaux usées dont dépendent les résidents de la vallée de Comox et de la Première Nation K'ómoks, afin de garantir que les cours d'eau demeurent sûrs et propres pendant de nombreuses années. »

L'honorable Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique de la Colombie-Britannique

« La subvention fédérale pour les infrastructures représente un investissement crucial pour la sécurité et la résilience de notre collectivité. Il est impératif de moderniser la station de pompage des eaux usées afin qu'elle puisse résister à l'activité sismique et à l'élévation du niveau de la mer. Cela permettra de protéger nos infrastructures et d'assurer le bien-être de nos résidents pendant de nombreuses années. »

Doug Hillian, directeur et président de la Comox Valley Regional District Sewage Commission

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 346 855 $ dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 8 455 267 $ et la contribution du district régional de la vallée de Comox s'élève à 3 565 016 $.

. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 8 455 267 $ et la contribution du district régional de la vallée de s'élève à 3 565 016 $. Ce volet aide à rendre des collectivités plus vertes en contribuant à la préparation au changement climatique, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

À ce jour, 101 projets d'infrastructure relevant du volet Infrastructures vertes ont été annoncés en Colombie-Britannique, pour une contribution fédérale totale de plus de 472,5 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 319,7 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, du changement climatique ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

