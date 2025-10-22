OTTAWA, ON, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le député et Secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international et du secrétaire d'État (Développement international) Yasir Naqvi, l'honorable Greg Fergus, député de Hull-Aylmer et Tatiana Auguste, députée de Terrebonne, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, ont annoncé l'octroi de plus de 2,8 millions de dollars à 26 bénéficiaires dans le cadre du programme Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires. Tous les projets qui recevront des fonds sont des initiatives communautaires dirigées par des personnes noires qui favorisent la santé mentale et le bien-être dans les communautés noires.

Ce financement est destiné à soutenir des projets communautaires axés sur la culture qui visent à accroître l'équité en matière de santé et à lutter contre les déterminants sous-jacents de la santé mentale, y compris le racisme envers les Noirs.

Le gouvernement du Canada continue de lever les obstacles et d'aider à accroître les ressources nécessaires pour créer des environnements propices à l'amélioration de la santé mentale des communautés noires du Canada en appuyant des projets communautaires qui s'attaquent aux inégalités en matière de santé et aux inégalités sociales.

Citations

« Les communautés noires font face à d'importants obstacles pour accéder aux services et au soutien en santé mentale. Grâce à ce financement et en travaillant aux côtés des organisations de la communauté noire, nous réduirons les obstacles et contribuerons à accroître les ressources nécessaires en santé mentale mieux adaptées sur le plan culturel pour les Noirs du Canada.»

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Ce fonds important soutient des initiatives communautaires dirigées par des personnes noires qui s'attaquent aux déterminants sociaux de la santé, améliorant ainsi la santé mentale et le bien-être des communautés noires partout au Canada. Je tiens à remercier toutes les organisations qui dirigent et soutiennent ces projets transformateurs. »

Yasir Naqvi

Député d'Ottawa-Centre, Secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international et du secrétaire d'État (Développement international) (secrétaire parlementaire)

« Les organismes communautaires saisissent bien les réalités culturelles de leurs membres. Le gouvernement est fier de s'associer à ces organismes subventionnés qui proposent des programmes et des ressources en matière de santé mentale qui favorisent le sentiment d'appartenance, le lien culturel et le bien-être émotionnel des communautés noires. »

L'honorable Greg Fergus

Député de Hull-Aylmer

« Les personnes noires au Canada sont souvent confrontées à des obstacles uniques en matière de soins, tels que les préjugés systémiques, le racisme anti-Noirs et le manque de ressources adaptées à leur culture. Ce dernier investissement permettra d'améliorer les connaissances et les capacités nécessaires aux organisations pour impliquer les communautés dans des programmes spécialement adaptés aux communautés noires. »

Tatiana Auguste

Députée de Terrebonne

Faits en bref

Dans le cadre du budget de 2024, 4 millions de dollars ont été octroyés à l'Agence de la santé publique du Canada afin qu'elle poursuive son soutien aux initiatives financées par le Fonds pour la santé mentale des communautés noires. Ce financement contribue à soutenir les initiatives communautaires qui améliorent l'équité en matière de santé et favorisent la santé mentale des personnes noires au Canada.

À l'automne 2024, l'Agence de la santé publique du Canada a lancé trois appels de propositions afin d'octroyer des subventions et des contributions financières par l'intermédiaire du Fonds pour la santé mentale des communautés noires aux organisations qui soutiennent la santé mentale des communautés noires.

Au total, 29 projets ont été soutenus grâce au financement prévu dans le budget de 2024.

Le rapport intitulé Inégalités en matière de santé mentale, de bien-être et de mieux-être au Canada examine les inégalités en matière de santé mentale. Premier du genre, ce rapport examine comment une combinaison de facteurs sociaux, économiques et environnementaux peut influencer la santé des individus.

