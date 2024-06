Amélioration de la couverture cellulaire : six nouveaux sites en Gaspésie

QUÉBEC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Une deuxième phase de construction de sites cellulaires pour améliorer la couverture du réseau cellulaire s'amorce alors que le gouvernement du Québec annonce six sites supplémentaires pour accueillir ces infrastructures. Le premier ministre, M. François Legault, l'adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité), M. Gilles Bélanger, et la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, en ont fait l'annonce.

Ces constructions surviennent dans la phase 2 des travaux d'amélioration de la couverture cellulaire, prévue dans le cadre du budget 2024-2025 et annoncée le 13 mars dernier. Ainsi, les infrastructures nécessaires seront déployées sur au moins 100 nouveaux emplacements sur le territoire du Québec. Cela représente une enveloppe de 170 M$. Ce minimum de 100 nouveaux chantiers de construction de sites cellulaires s'ajoute aux 84 emplacements prévus dans la phase 1 dont la construction est déjà bien entamée.

La phase 2 permettra d'améliorer la connectivité cellulaire et, donc, la sécurité des résidents et des visiteurs sur le territoire de la Gaspésie. Ces investissements soutiendront également la vitalité sociale et économique de la région.

Le gouvernement planifie la fin des travaux dans les zones où le signal est inexistant ou de mauvaise qualité d'ici le 31 décembre 2026.

Citations :

« Dans le monde moderne dans lequel nous évoluons, il est impensable de ne pas avoir de réseau cellulaire sur le territoire québécois en entier. Il en va de la sécurité des citoyens et des visiteurs, mais aussi du dynamisme et du développement économique de la région. Ça a toujours été une priorité pour notre gouvernement. Je suis très fier de pouvoir rehausser la qualité de vie des Gaspésiens ! »

François Legault, premier ministre du Québec

« Les régions qui bénéficieront de ces nouvelles antennes, dont la Gaspésie, verront rapidement la différence. Là où leurs citoyens pouvaient se sentir isolés, nous améliorons les communications quotidiennes. Autant pour les loisirs que pour le travail, cette couverture cellulaire étendue facilitera la vie de celles et ceux qui se trouvent dans les endroits concernés. Les services touristiques offerts en Gaspésie n'en seront, eux aussi, que de meilleure qualité. Un plus pour l'économie régionale. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité)

« Nous attendions tous avec impatience l'annonce des nouvelles tours cellulaires dans notre région. La connectivité est un besoin essentiel dans notre société, crucial pour le développement économique et pour la sécurité de la population. Faire progresser ce dossier a toujours été une priorité pour moi, et l'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement de notre gouvernement à améliorer la qualité de vie des citoyens. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Finances, Tél. : 418 670-6413, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]