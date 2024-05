Amazon ouvre un nouveau centre d'expédition robotisé à Calgary, en Alberta

La nouvelle installation de 260 000 mètres carrés offre des possibilités d'avancement professionnel uniques à ses employés et tire profit de technologies novatrices qui accélèrent la vitesse de livraison

CALGARY, AB, le 24 mai 2024 /CNW/ - (NASDAQ : AMZN) - Amazon est fière d'annoncer l'inauguration officielle de YYC4, son tout nouveau centre d'expédition robotisé situé à Calgary, en Alberta. Disposant d'une superficie de 260 000 mètres carrés (2,8 millions de pieds carrés) et comptant plus de 1 500 employés, la nouvelle installation offrira des possibilités d'évolution de carrière et des formations professionnelles menant à l'acquisition de compétences recherchées, grâce à une technologie de pointe qui permettra en outre d'expédier plus rapidement les commandes aux clients.

« Amazon est ravie d'investir à Calgary tout en profitant à ses employés, à ses clients, et à la communauté », a déclaré Sushant Jha, directeur général du centre YYC4. « L'ingéniosité des technologies Amazon Robotics nous permet de donner naissance à des carrières et des occasions de perfectionnement inédites. En parallèle, ces technologies nous donneront les moyens de servir nos clients plus rapidement que jamais en nous appuyant sur le réseau logistique le plus sûr, le plus sophistiqué et le plus perfectionné qui soit. »

Avec le lancement de YYC4, Amazon exploite désormais cinq centres d'expédition, un centre de tri, trois centres de livraison et deux centres de livraison AMXL en Alberta.

Au sein des centres d'expédition Amazon Robotics, les employés travaillent aux côtés de systèmes automatisés et de robots pour cueillir, emballer, et expédier les commandes des clients. Les technologies robotisées innovantes d'Amazon procurent un lieu de travail plus sûr et plus efficace, sans compter qu'elles offrent aux employés des occasions de formation pratique propices à l'acquisition de compétences professionnelles nouvelles et recherchées. Au nombre des technologies Amazon Robotics en usage au centre YYC4, citons RWC4, un large bras robotisé qui trie les bacs en fonction de leur destination et construit des palettes aux fins d'expédition et Kermit, un chariot conçu pour remorquer les bacs vides dans toute l'installation, capable d'ajuster sa vitesse et son itinéraire selon les besoins.

«J'ai beaucoup appris en travaillant avec les technologies Amazon Robotics. Mon objectif ne consiste pas uniquement à maîtriser de nouvelles technologies, mais aussi à tracer des perspectives de carrières inédites », a déclaré Danielle Olliviere, formatrice professionnelle au centre YYC4. « Voir mes collègues adopter ces innovations a été une véritable source d'inspiration pour moi en tant que formatrice. Nous ne nous contentons pas de demeurer modernes; nous façonnons l'avenir. »

Un investissement d'un milliard de dollars dans la sécurité au travail

Chez Amazon, la sécurité des employés est - et demeurera toujours - une priorité absolue. Pour cette raison, l'entreprise a investi plus d'un milliard de dollars dans des initiatives de sécurité depuis 2019. Rien qu'en 2024, elle a investi plus de 750 millions de dollars dans des technologies, des ressources, des formations et des programmes visant à renforcer la sécurité à l'échelle internationale.

Avancement professionnel et avantages sociaux chez Amazon

Dans le cadre de sa mission, soit d'être le meilleur employeur au monde, Amazon offre des possibilités de formation aux employés des opérations par le biais de plusieurs programmes d'amélioration des compétences, par exemple Options de carrière, une prestation à la charge de l'entreprise qui permet aux employés admissibles de faire progresser leur carrière en se dotant des compétences nécessaires pour s'orienter vers les secteurs où la demande est la plus forte, notamment ceux des transports, de la technologie et de l'administration, et des services d'affaires. Options de carrière est offert en partenariat avec plus de 70 établissements d'enseignement au Canada. À ce jour, plus de 5 500 employés admissibles appartenant au réseau d'expédition canadien d'Amazon se sont inscrits au programme. Amazon prend en charge jusqu'à 95 % des frais de scolarité de formations menant à un certificat ou à un diplôme dans des domaines d'études admissibles. Les employés permanents d'Amazon bénéficient en outre d'avantages sociaux concurrentiels, dont une assurance de soins médicaux, oculaires et dentaires, combinée à un REER collectif. Grâce au modèle de rémunération échelonné d'Amazon, les employés à taux horaire à temps plein et à temps partiel admissibles peuvent bénéficier d'une augmentation de salaire tous les six mois jusqu'à leur 24e mois de travail, puis d'une autre augmentation au 36e mois. Les employés peuvent également recevoir des primes de recommandation pour les candidats qu'ils contribuent à faire embaucher à des postes admissibles.

Toute personne intéressée à travailler au centre YYC4 est invitée à visiter le www.amazon.ca/canadahourlyjobs .

Citations

«Amazon compte parmi les nombreuses entreprises qui choisissent d'investir en Alberta et nous nous réjouissons de célébrer l'ouverture officielle de YYC4 à ses côtés. C'est à cela que ressemble la diversification économique. C'est aussi à cela que ressemble l'avenir et je suis très heureuse qu'Amazon ait choisi notre province pour dévoiler au monde ses plus récentes innovations.» - L'honorable Danielle Smith, première ministre de l'Alberta

«La plus récente expansion d'Amazon dans notre province prouve que l'Alberta offre un environnement sans pareil pour les affaires et les investissements. Ce nouveau centre d'expédition contribuera à répondre aux besoins des consommateurs de notre province. Il offrira également à ses salariés de bons emplois et des occasions cruciales de se former à de nouvelles technologies robotisées innovantes qui permettront à Amazon de demeurer à la fine pointe de la logistique . Je félicite Amazon pour cette étape marquante et lui souhaite encore beaucoup de succès.» - L'honorable Matt Jones, ministre de l'Emploi, de l'Économie et du Commerce

«L'inauguration aujourd'hui de YYC4, le tout dernier centre d'expédition robotisé d'Amazon, marque un grand jour pour Calgary, car elle consolide la réputation de notre ville à titre de plaque tournante de l'innovation et de la technologie. L'investissement d'Amazon stimule le développement économique et la création d'emplois, illustrant ainsi à la perfection de quelle manière les partenariats stratégiques peuvent mener à une croissance et à une prospérité pour tous au sein de notre collectivité.» - Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon aspire à être l'entreprise la plus centrée sur le client, le meilleur employeur au monde et l'endroit le plus sûr où travailler sur Terre. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Options de carrière, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge comptent parmi les nombreuses innovations d'Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

