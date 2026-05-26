LÉVIS, QC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie (Desjardins Sécurité financière, ou DSF) a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu des cotes de crédit solides auprès d'AM Best, une agence de notation mondiale spécialisée dans le secteur de l'assurance.

Elle a en effet attribué à DSF la cote de solidité financière A (excellent) et la cote d'émetteur à long terme a+ (excellent), avec une perspective stable. Ces évaluations reflètent la situation financière et la performance soutenue de l'organisation.

« Ces cotes témoignent de la relation de confiance que nous bâtissons chaque jour. Elles montrent à nos membres, à notre clientèle et à nos partenaires que nous sommes en bonne santé financière, indique Chantal Gagné, présidente et cheffe de l'exploitation de Desjardins Sécurité financière. Elles représentent aussi la force de notre modèle d'affaires, la qualité de nos résultats et notre engagement constant à répondre aux besoins des personnes que nous servons. »

Selon AM Best, les cotes sont fondées sur une analyse exhaustive de plusieurs aspects clés.

Bilan : DSF se démarque fortement sur ce point, avec une robuste capitalisation ajustée en fonction du risque, mesurée selon le ratio de fonds propres d'AM Best ( Best Capital Adequacy Ratio ou BCAR en anglais).

ou en anglais). Performance opérationnelle : les résultats financiers constants de grande qualité de DSF contribuent positivement à la notation de crédit, reflets d'une rentabilité soutenue et d'un cadre d'exécution rigoureux.

Gestion des risques : les pratiques de gestion des risques de DSF respectent son profil de risque et répondent aux attentes pour un assureur de cette taille et de ce niveau de complexité.

En outre, AM Best souligne le portefeuille de placement bien équilibré de Desjardins Sécurité financière, ainsi que sa croissance continue, appuyée par de fortes ventes dans de nombreuses gammes de produits et par des revenus de placement favorables. Les cotes obtenues illustrent la capacité de DSF à respecter ses engagements financiers et renforcent son rôle de premier plan à titre de fournisseur d'assurances et de solutions d'épargne partout au Canada.

Pour consulter les notations de crédit récentes d'AM Best, visitez le www.ambest.com.

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le groupe financier coopératif le plus important au Canada et le huitième au monde, avec un actif de 510,2 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Le magazine The Banker l'a également désigné banque canadienne de l'année 2025. Employant plus de 57 500 personnes qualifiées, l'organisation répond aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises. Pour ce faire, elle offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. En plus de figurer parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Desjardins Sécurité financière

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