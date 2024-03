SAN DIEGO, 4 mars 2024 /CNW/ - alwaysAI, chef de file de la fourniture d'informations en temps réel par le biais de Vision AI, vient d'annoncer une suite de solutions innovantes qui transformeront la chaîne de valeur allant de la mine au marché et amélioreront considérablement la productivité, la sécurité et la rentabilité. alwaysAI Smart Mining combine la plateforme révolutionnaire de vision par ordinateur de l'entreprise, dotée d'un nouveau tableau de bord d'analyse complet, avec l'expérience inestimable de son équipe talentueuse d'ingénieurs de classe mondiale pour offrir une IA pratique aux mines.

À mesure que la demande mondiale pour les métaux augmente, les sociétés minières doivent tirer parti des technologies de pointe pour répondre à cette demande, et être plus efficaces tout en améliorant la sécurité des employés et en réduisant au minimum les répercussions pour l'environnement. La vision par ordinateur pouvant permettre de détecter les personnes, les objets et les événements en temps réel, elle est inestimable pour les mines dont la visibilité des processus miniers de base est historiquement limitée.

« Vision AI peut aider dans tous les processus miniers critiques, de l'extraction au traitement, en passant par la gestion des stocks, le transport et la livraison. La technologie d'IA, à l'instar des solutions alwaysAI Smart Mining, permet aux exploitants de déployer rapidement des applications de vision par ordinateur sur des caméras de façon à mesurer et comptabiliser avec précision l'extraction du minerai, à surveiller l'utilisation de la cage et des grandes machines, à détecter les EPI, et à prendre en charge une grande variété d'autres applications qui auront un impact spectaculaire sur la rentabilité », a déclaré Marty Beard, cofondateur et chef de la direction d'alwaysAI.

alwaysAI travaille en partenariat avec des groupes industriels, des entreprises et des experts miniers de premier plan pour apporter rapidement et efficacement la magie de Vision AI aux exploitants. Cela comprend des associations influentes comme celle avec l'Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ou encore sa collaboration avec le Mining Innovation Hub à la convention Perumin, où l'entreprise représente des mines comme celles d'Antamina, d'Alpayana et de Buenaventura.

Carlos Diez Canseco, directeur général de l'Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, a déclaré : « La chaîne de valeur de la mine au marché est complexe, et les améliorations doivent être fortement axées sur les données. L'intelligence artificielle peut transformer les activités minières en augmentant la productivité, en améliorant la sécurité et en aidant à atténuer les impacts environnementaux. Nous sommes ravis de travailler avec des entreprises comme alwaysAI et de tirer parti de leurs solutions Vision AI pour améliorer l'exploitation minière. »

« L'extraction de concentrés minéraux de valeur à partir du minerai est un processus à multiples facettes », a confié pour sa part Gerardo Alvear Flores, un expert reconnu de l'extraction minière et du traitement des métaux. « Du concassage au broyage, en passant par le dimensionnement, la classification et la séparation, Vision AI changera la donne dans le domaine de la transformation des matériaux métalliques du minerai en un produit concentré commercialisable. Avec des marges de profit serrées, même de faibles gains de productivité peuvent avoir une incidence importante sur la rentabilité, car les avantages s'accumulent tout au long de la chaîne de valeur, de la mine au marché. »

« L'IA est une technologie générationnelle qui sera particulièrement importante pour le marché de l'exploitation minière à mesure qu'il continuera d'évoluer. Il est essentiel de tirer davantage d'efficacité, de productivité et de rendement des mines existantes », a déclaré le PDG d'une importante société d'exploitation minière et d'investissement. L'IA est l'outil qui fournira des renseignements en temps réel, de la production au traitement jusqu'à la livraison, et rendra l'exploitation minière plus productive, plus rentable et plus sécuritaire. »

Pour en savoir plus sur alwaysAI et ses solutions Smart Mining, visitez www.alwaysai.co . Pour voir nos solutions Smart Mining en action, regardez ceci . Pour rencontrer notre équipe à la convention PDAC, communiquez avec Jacob Niskey . Nous serons ravis de discuter avec vous.

À propos d'alwaysAI

alwaysAI est l'entreprise à l'origine des solutions logicielles Enterprise Vision AI. Nous offrons une gamme de produits intégrés, y compris l'alwaysAI Vision Platform pour le développement, le déploiement et la gestion de bout en bout des applications de vision par ordinateur, alwaysAI Vision Solutions, un portefeuille de solutions SaaS d'entreprise propres à l'industrie et à la fonction, et l'alwaysAI Vision Team, nos ingénieurs de calibre mondial qui aident à transformer la vision des organisations à l'échelle mondiale.

Personne-ressource pour les médias

Kathleen Siddell

Directrice principale, Marketing de contenu

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2352861/alwaysAI_logo_horizontal_black__Logo.jpg

SOURCE alwaysAI