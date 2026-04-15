L'entreprise montréalaise Alumilex obtient la certification PHI pour sa nouvelle série ALX2090, une première dans l'industrie canadienne de la fenestration en aluminium

MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - Alumilex, fabricant de fenêtres et portes en aluminium dont le siège est à Montréal, annonce avoir obtenu la certification de composant Maison Passive du Passive House Institute (PHI) pour son système de fenêtre fixe et ouvrante ALX2090.

Il s'agit d'une première au Canada : Alumilex repousse les frontières de la performance et met brillamment sa série ALX2090 à l'épreuve des exigences les plus strictes du secteur. La certification est délivrée par le Passive House Institute, l'organisme de référence mondial en matière de performance énergétique du bâtiment.

Détail de seuil de fenêtre opérable ALX2090 installée dans un mur à ossature en bois conformément aux exigences du Passive House Institute. Speed Speed

Un système qui repousse les limites de l'aluminium

La certification PHI impose des seuils de performance thermique parmi les plus exigeants du secteur. L'ALX2090 affiche une valeur UW de 0,79 W/(m²K), sous le plafond autorisé de 0,80 W/(m²K), et une valeur U installée certifiée de 0,84 W/(m²K) en configuration avec isolation par l'extérieur. Il répond également aux exigences hygiéniques du PHI (fRsi ≥ 0,70), écartant tout risque de condensation sur les surfaces intérieures.

La haute efficacité énergétique du système est obtenue grâce à trois innovations intégrées : une rupture thermique en polyamide (0,3 W/m•K), des cavités de cadre remplies d'aérogel (0,016 W/m•K) et un triple vitrage de 46,6 mm associé à l'intercalaire Swisspacer Ultimate. Ensemble, ces éléments contribuent à l'étanchéité à l'air, assurent un confort thermique stable et réduisent significativement les besoins énergétiques du bâtiment.

Un produit ancré dans le marché canadien

La certification PHI permet aux architectes, aux entrepreneurs et aux promoteurs canadiens de prescrire un produit conforme, fabriqué localement et soutenu par les équipes Alumilex à Montréal et à Toronto.

« Cette certification est le résultat de deux ans de travail acharné et d'une conviction profonde que nous pouvions pousser notre système de fenêtres en aluminium plus loin que quiconque ne l'espérait. Nous sommes fiers d'être les premiers au Canada à y parvenir. », a déclaré Tony Cacioppo, VP, opérations et produits, Alumilex.

Trois types d'installation ont été validés par le PHI : l'isolation thermique par l'extérieur (ITE), l'ossature légère en bois et la construction à ossature bois. Ces configurations couvrent la grande majorité des pratiques constructives utilisées dans les projets résidentiels et commerciaux au Canada.

Une contribution à une construction durable, confortable et fonctionnelle

Au-delà de la performance thermique, l'ALX2090 génère des économies énergétiques substantielles et contribue à réduire l'empreinte carbone du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie, en abaissant significativement les besoins en chauffage et en climatisation. Alors que les codes du bâtiment canadiens poursuivent leur évolution vers des exigences prêtes pour le zéro émission nette, la disponibilité de composants certifiés PHI produits au pays représente un atout réel. La certification d'Alumilex positionne l'entreprise comme un fournisseur canadien capable de répondre à ces exigences dès aujourd'hui.

À propos d'Alumilex

Alumilex est un fabricant canadien de fenêtres, portes et murs-rideaux en aluminium haute performance, dont le siège social est à Montréal, au Québec. L'entreprise dessert les marchés architecturaux, résidentiels et commerciaux partout au Canada depuis ses bureaux de Montréal et de Toronto. Pour en savoir plus : alumilex.com.

À propos du Passive House Institute

Le Passive House Institute (PHI) est un organisme de recherche indépendant basé à Darmstadt, en Allemagne. Il délivre des certifications tierces parties pour les composants et les projets de bâtiment à l'échelle mondiale, et joue un rôle fondateur dans l'élaboration du concept Maison Passive.

SOURCE Alumilex

Contact médias : Mélissa Hilaire | Agence V/TRI, pour Alumilex | 514-962-6467 | [email protected] | agencevtri.com | alumilex.com