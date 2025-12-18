MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Altium Architecture de Patrimoine, un bureau multifamilial indépendant (multi-family office) basé à Montréal depuis plus d'une décennie, annonce aujourd'hui le lancement de son programme Ambassadeurs et la nomination de M. Denis Rochon à titre de premier Ambassadeur Altium.

Denis Rochon (Groupe CNW/Altium Architecture de Patrimoine Inc)

Figure reconnue du milieu d'affaires québécois depuis plus de quarante ans, Denis contribuera au rayonnement d'Altium au sein de sa communauté et appuiera la direction dans la prochaine phase de croissance de la firme grâce aux perspectives stratégiques et à l'expérience qu'il a acquises au fil de sa carrière.

Reconnu pour la qualité de ses relations, sa connaissance approfondie des dynamiques entrepreneuriales et son engagement soutenu auprès des acteurs économiques du Québec, Denis Rochon s'inscrit pleinement dans l'approche globale d'Altium, laquelle va bien au-delà de la gestion des investissements et englobe l'ensemble des dimensions du patrimoine.

Avant de se joindre à Altium, M. Rochon a notamment été associé au sein d'un cabinet comptable international de premier plan, reconnu pour son expertise en audit, fiscalité et services-conseils. Au fil de sa carrière, il a acquis une compréhension approfondie des enjeux liés à la planification financière, aux réorganisations corporatives et à la gestion des risques.

« L'arrivée de Denis marque une étape importante pour Altium. Nous sommes fiers et privilégiés de pouvoir compter sur lui à nos côtés. Son parcours, sa crédibilité et la profondeur de ses relations au sein de la communauté d'affaires québécoise témoignent de la personne qu'il est et de l'impact qu'il a su avoir au fil de sa carrière. Au-delà de son expertise, Denis partage notre vision et nos valeurs. Je suis ravi l'accueillir parmi nous et le remercie pour sa confiance. Son engagement vient renforcer notre ambition d'offrir au marché québécois une expertise de calibre institutionnel, au service des entrepreneurs, des dirigeants et des familles d'ici, de leurs entreprises et de leur patrimoine », souligne Sam Younès, Président et Chef de la direction d'Altium.

« C'est un réel privilège pour moi de rejoindre Altium, une entreprise dont la mission et les valeurs sont pleinement alignées avec les miennes. Je suis heureux de pouvoir contribuer à ma manière au succès continu d'Altium. Accompagner cette équipe performante et dévouée dans sa mission et dans la prochaine étape de sa croissance est un défi très stimulant et je suis ravi de participer à cette belle aventure », déclare Denis Rochon.

Ancien membre de l'Ordre des CPA du Québec (1981-2015), Denis est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Montréal, avec une spécialisation en finances.

À propos d'Altium Architecture de Patrimoine inc.

Fondée en 2013, Altium Architecture de Patrimoine est un bureau multifamilial indépendant basé à Montréal spécialisé en gestion de patrimoine et en gestion des investissements qui accompagne des entrepreneurs, des exécutifs et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine à long terme. Reconnue pour la profondeur de son expertise, son expérience client haut de gamme et son attention sincère portée à chaque relation, Altium met à profit une approche institutionnelle de haut calibre afin d'offrir des solutions rigoureuses et sur mesure.

www.altium.ca

Pour information:

Altium Architecture de Patrimoine Inc.,

1-514-932-3032 | [email protected] | altium.ca

