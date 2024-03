MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX: TAIG) (« Taiga »), le leader mondial de l'électrification des sports motorisés, est fière d'annoncer qu'elle est maintenant un fournisseur de motoneiges électriques pour Alterra Mountain Company (« Alterra »). Alterra s'est engagée à réduire son empreinte carbone et à convertir ses motoneiges vers l'électrique afin d'atteindre la carbo-neutralité dans ses montagnes en Amérique du Nord.

Protéger les montagnes pour les générations à venir

La motoneige électrique Nomad de Taiga à la station de ski Steamboat, une destination d’Alterra Mountain Company (Groupe CNW/Taiga Motors Corporation)

Le changement arrive, et avec lui, une évolution vers des pratiques durables au cœur du tourisme hivernal. « Nous savons que les effets du changement climatique menacent le mode de vie et les activités que nous aimons en montagne », a déclaré Darcie Renn, vice-présidente chargée du développement durable chez Alterra Mountain Company. « C'est pourquoi nous nous engageons à protéger les montagnes pour les générations à venir. La transition d'une partie de notre flotte de motoneiges vers les motoneiges électriques Taiga a été un excellent choix afin d'étendre notre flotte de véhicules électriques en montagne et de nous propulser vers l'avant dans notre ambitieuse démarche de réduction des émissions de carbone. »

La motoneige NomadMC Performance va au-delà du simple transport; elle symbolise la volonté de réduire les émissions de carbone tout en améliorant les opérations en montagne.

« Après avoir testé nos motoneiges dans 15 de leurs destinations montagneuses emblématiques, nous sommes fiers de continuer à soutenir Alterra dans sa mission de réduction des émissions de carbone », a déclaré Sam Bruneau, PDG et cofondateur de Taiga. « Non seulement les motoneiges Nomad contribuent à la réduction des émissions, mais elles le font tout en réduisant les coûts d'exploitation et en offrant une performance sans compromis. »

Ce partenariat marque une étape importante dans le mouvement vers des opérations durables en montagne et souligne l'engagement d'Alterra et de Taiga à accélérer la transition vers les véhicules hors route électriques afin de protéger les aventures hivernales pour les générations futures.

« Nous utilisons notre motoneige Nomad depuis trois mois et l'avons mise à l'épreuve sur la montagne », affirme Éric Gadoua, directeur des opérations en montagne à Tremblant, une destination d'Alterra Mountain Company. « Nos clients apprécient leur conduite silencieuse et sans odeur, et notre équipe d'exploitation est tout aussi impressionnée par leur performance et leur fiabilité. »

La motoneige sport-utilitaire idéale, silencieuse et sans émissions polluantes

Nomad, la première motoneige 100 % électrique produite en série au monde, change la donne pour les exploitants de montagne et les stations de ski. Cette motoneige sportive polyvalente ne produit pas d'émissions et fonctionne silencieusement, de sorte que la beauté naturelle de la région n'est pas perturbée par un moteur bruyant ou des gaz d'échappement. En outre, son groupe motopropulseur ne nécessite aucun entretien et n'a pas besoin d'essence ou d'huile, ce qui en fait une option rentable au fil du temps. Bourreau de travail idéal pour l'hiver, la Nomad offre une autonomie allant jusqu'à 100 km et une capacité de remorquage impressionnante de 511 kg (1 125 livres)*.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, visitez www.taigamotors.com

À propos d'Alterra Mountain Company

Alterra Mountain Company est une famille de destinations de montagne emblématiques ouvertes toute l'année, la plus grande entreprise d'héliski au monde et Ikon Pass - le premier forfait de saison de ski et de snowboard donnant accès à plus de 50 destinations de montagne emblématiques dans le monde entier. Basée à Denver, dans le Colorado, et née d'un amour partagé de la montagne et de l'aventure, la société a réuni certaines des marques les plus prisées au monde, notamment : Steamboat et Winter Park au Colorado; Palisades Tahoe, Mammoth Mountain, June Mountain, Big Bear Mountain Resort et Snow Valley en Californie; Stratton Mountain et Sugarbush Resort dans le Vermont; Snowshoe Mountain en Virginie occidentale; Tremblant au Québec et Blue Mountain en Ontario, au Canada; Crystal Mountain dans l'État de Washington; Schweitzer dans l'Idaho; Deer Valley Resort et Solitude Mountain Resort dans l'Utah; et CMH Heli-Skiing & Summer Adventures en Colombie-Britannique. Le portefeuille comprend également Alpine Aerotech, un centre mondial d'entretien et de maintenance d'hélicoptères situé en Colombie-Britannique, au Canada, Aspenware, le leader de l'industrie du ski en matière de services technologiques et de commerce électronique, et Ski Butlers, le leader mondial de la location de skis et de snowboards. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.alterramtn.co

