VANCOUVER, BC, le 1er sept. 2020 /CNW/ - Harj Johal, directeur général d'Alpine Building Maintenance Inc. à Vancouver, a annoncé aujourd'hui la récente acquisition de la société Domus Building Cleaning Company Limited à Ottawa.

"Au nom de toute la famille Alpine, je suis ravi d'accueillir nos nouveaux partenaires Domus", a déclaré M. Johal. "Cette dernière acquisition vient renforcer la portée de notre entreprise tandis que nous poursuivons notre expansion à travers le Canada. Domus est un choix logique, car ils ont une histoire merveilleuse, une vision commune, une remarquable direction, des clients de premier plan et un personnel extraordinaire qui viendront consolider notre vaste équipe existante".

"La COVID-19 a mis en évidence l'importance cruciale de l'hygiène et de la sécurité sur les lieux de travail. Chez Alpine et Domus, nous restons très concentrés à assurer des environnements de travail plus sûrs et les plus sanitaires aux propriétaires et aux gestionnaires d'immeubles, à leurs locataires et aux visiteurs", a ajouté M. Johal. "Notre mission est de fournir des services supérieurs rendant les bâtiments confortables et rassurants pour vivre, travailler, faire des courses, éduquer et jouer, permettant à la vie de poursuivre son cours dans une quasi-normalité".

À propos d'Alpine & Domus

Alpine et Domus cumulent une expérience de 100 ans dans le domaine de la conciergerie. Géré par leur deuxième génération, Alpine et Domus ont excellé en offrant un service de haute qualité axé sur le client. Domus est un leader reconnu à Ottawa, la région de la capitale nationale, tandis qu'Alpine est devenu le quatrième plus gros fournisseur de services de conciergerie au Canada. Leur équipe de plus de 2 000 membres exceptionnels, présente dans tout le Canada, incluant un groupe de gestion transformateur, fournira une prestation de services de conciergerie d'excellence à plus de 100 000 000 de pieds carrés de biens immobiliers commerciaux. Ce portefeuille comprend certains des bâtiments les plus importants et les plus prestigieux du Canada, détenus et dirigés par les sociétés les plus prospères, fiables et admirées du pays.

SOURCE Alpine Building Maintenance Inc.

Renseignements: Alexander Kennard, (613) 316-0537, [email protected]

Liens connexes

https://alpineservices.ca