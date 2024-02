Alo contribue au bien-être à Montréal en ouvrant son centre à CF Carrefour Laval le 2 février 2024

TORONTO, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Le vendredi 2 février 2024, Cadillac Fairview (CF) et Alo Yoga, la marque de mode et de style de vie de premier plan spécialisée dans les vêtements de sport de luxe et qui s'inspire du mouvement et de la performance, ont annoncé l'ouverture du nouveau magasin Alo à CF Carrefour Laval. Cette ouverture très attendue est la première au Québec pour Alo après une expansion canadienne réussie en 2023. Alo se joint à une liste d'autres nouveaux détaillants qui ont ouvert leurs portes à CF Carrefour Laval, y compris Nike et Ever New, ainsi que Hatley, JD Sports et HypePoint, qui ont ouvert en 2023.

Situé près du jardin pittoresque de CF Carrefour Laval, à l'entrée 3, Alo vise à apporter le côté bien-être et transformateur du yoga à la communauté montréalaise. Le magasin de 5 300 pieds carrés offrira une sélection des collections d'Alo, combinant harmonieusement le luxe et la performance.

« Nous sommes ravis d'accueillir Alo à CF Carrefour Laval », a déclaré Sébastien Perron, directeur général, CF Carrefour Laval. « L'ouverture de ce commerce démontre notre engagement à offrir des expériences de vente au détail de premier ordre, en combinant harmonieusement le style, le bien-être et des offres inégalées qui établissent une nouvelle norme d'excellence en commerce de détail au Québec. »

Alo est une marque ayant été fondée à Los Angeles en 2007. Elle est maintenant connue mondialement et adorée des célébrités, des amateurs de yoga et des passionnés de mode. L'engagement de la marque à créer des vêtements passe-partout qu'on peut porter en faisant du yoga ou à l'extérieur du centre s'inscrit dans l'engagement de CF Carrefour Laval à offrir une sélection de détaillants de premier ordre.

« L'ouverture de notre premier magasin au Québec à CF Carrefour Laval marque une étape importante pour Alo », a déclaré Danny Harris, cofondateur et cochef de la direction d'Alo Yoga. « En tant que marque qui favorise le bien-être, Alo est connectée avec le style de vie raffiné de la communauté dynamique de Montréal. »

Le succès du premier magasin canadien d'Alo, qui a ouvert ses portes en septembre 2022 à Toronto, a ouvert la voie à d'autres expansions avec les propriétés de CF, y compris CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre et CF Chinook Centre. Cette année, nous prévoyons ouvrir des magasins à CF Rideau Centre à Ottawa et à CF Sherway Gardens à Etobicoke.

Alors qu'Alo continue de célébrer le mouvement en conscience et la mode pour l'intérieur et l'extérieur du centre de yoga, l'emplacement de CF Carrefour Laval promet d'être une destination de choix pour ceux qui veulent souligner leur haut standard de vie avec un design avant-gardiste. Pour en savoir plus sur Alo Yoga et ses collections, visitez le site aloyoga.com .

Pour vous garder au courant des autres ouvertures de commerces de détail, des nouvelles et des événements à CF Carrefour Laval, visitez shops.cadillacfairview.com/property/cf-carrefour-laval .

À propos de Cadillac Fairview (CF)

Cadillac Fairview (CF) est l'une des sociétés les plus importantes investissant dans l'immobilier, en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre en Amérique du Nord.

Propriété exclusive du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 30 milliards de dollars, CF gère plus de 35 millions de pieds carrés d'espace locatif dans 68 propriétés emblématiques au Canada, y compris le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

À propos d'Alo Yoga

Alo Yoga (Alo) est une marque haut de gamme axée sur le style de vie basée à Los Angeles. Elle se spécialise dans les vêtements de sport de luxe et sa mission est de lancer un mouvement de pleine conscience, d'inspirer le bien-être et de créer une communauté. Depuis son lancement en 2007, Alo est devenu un leader mondial de la conception de vêtements de sport et de vêtements franchisés. Alo est une entreprise soucieuse de l'environnement et a été certifiée par W.R.A.P., puisque ses opérations dans les usines ont lieu dans un environnement de travail humain et éthique depuis le début. Son nom renvoie à l'acronyme pour « Air, Land et Ocean ». Alo pense ses vêtements pour la versatilité qui transcende la mode et va au-delà du tapis. Les produits Alo sont disponibles en ligne à www.aloyoga.com et dans 83 centres Alo partout dans le monde.

SOURCE Cadillac Fairview Corporation Limited

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias: Cadillac Fairview, Alanna Cobb, 416 598-8621, [email protected] ; Alo Yoga, Samantha Ruiz, 323 806-2837, [email protected]