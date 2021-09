Pour chaque soumission d'assurance faite entre le 20 et le 27 septembre, Allstate du Canada fera un don

de 5 $ à Habitat pour l'humanité Canada

MARKHAM, ON, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Allstate du Canada, compagnie d'assurance et la Fondation Allstate du Canada (ensemble, « Allstate du Canada ») ont annoncé un partenariat de deux ans avec Habitat pour l'humanité Canada (« Habitat pour l'humanité ») en vue d'aider des propriétaires dans des communautés partout au pays. Ceux-ci auront notamment accès à des renseignements sur l'assurance et à des services, à du soutien financier sous forme de dons et à des initiatives de collecte de fonds, voire à du soutien sur place en matière de construction. Dans le cadre de leur partenariat, Allstate du Canada et Habitat pour l'humanité travailleront ensemble pour faciliter l'accès à la propriété et alléger le fardeau financier de Canadiens pendant la pandémie.

« Comme tous les Canadiens, la pandémie de COVID-19 a touché notre organisation de diverses façons, nous obligeant à modifier la façon dont nous soutenons nos communautés déclare Jennifer Hearn, vice-présidente, développement des ressources, Habitat pour l'humanité Canada. Dans certaines provinces et dans certains territoires, notre capacité à construire des maisons a été limitée par la hausse de prix des matériaux de construction et nous avons vu le fardeau financier de certains des membres les plus vulnérables de notre réseau s'alourdir. En raison du besoin constant de logements abordables à l'échelle du Canada, nous sommes à la recherche de partenaires comme Allstate du Canada pour nous aider à atteindre nos objectifs. La capacité d'Allstate du Canada de fournir du contenu informatif, une expertise, du soutien financier ainsi qu'un appui à nos activités de construction sera précieuse pour continuer à outiller nos membres. »

« Nous sommes fiers de faire équipe avec Habitat pour l'humanité Canada, qui partage notre vision axée sur la promotion d'un environnement axé sur l'inclusion, le pouvoir d'agir et l'implication pour les gens qui font face à des barrières particulières, déclare Lisa McWatt, vice-présidente de l'innovation et des solutions consommateurs Allstate. Notre partenariat avec Habitat pour l'humanité Canada complémente le mandat des agents Allstate, dont l'objectif est de consacrer du temps localement à aider à renforcer le tissu social de nos communautés. »

Du 20 au 27 septembre, pour chaque soumission d'assurance faite, la Fondation Allstate du Canada fera un don de 5 $ pour construire des maisons dans cinq communautés d'Habitat pour l'humanité Canada, jusqu'à un montant maximum de 50 000 $. Ces communautés se situent dans le sud de l'Alberta, dans la région du Grand Toronto, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Pour en savoir plus sur le partenariat entre Allstate du Canada et Habitat pour l'humanité, consultez le blogue Allstate Assurance.

À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Allstate du Canada, compagnie d'assurance est un chef de file dans le domaine des assurances automobile et habitation; elle offre à ses clients des produits et services de prévention et de protection qui conviennent à toutes les étapes de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, l'entreprise met tout en œuvre pour que non seulement ses clients, mais aussi ses employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi sa présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une neuvième année de suite. Allstate du Canada tient à contribuer au mieux-être des communautés dans lesquelles elle exerce ses activités au moyen de partenariats avec des organismes caritatifs et de programmes misant sur la générosité de ses employés. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le www.allstate.ca. Pour obtenir des conseils de sécurité, consultez le blogue Allstate Assurance au blogue.allstate.ca.

À propos d'Habitat pour l'humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est un organisme national de bienfaisance qui s'emploie à créer un monde où chaque personne a un endroit sécuritaire et abordable où habiter. Habitat pour l'humanité Canada rassemble les communautés pour donner à des familles de la force, de la stabilité et de l'indépendance en leur fournissant une propriété abordable. Avec l'aide de bénévoles, de propriétaires de maisons Habitat et 50 groupes d'Habitat déployés dans chaque province et territoire, nous fournissons une solide base pour mener une vie meilleure et plus saine au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l'humanité Canada est un membre d'Habitat for Humanity International, qui a été créé en 1976 et qui est devenu un organisme sans but lucratif mondial de premier plan œuvrant dans plus de 70 pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.habitat.ca/fr.

