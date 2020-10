La Fondation Allstate fait un don de 10 000 $ au programme de logement abordable, et les agences situées du Québec s'engagent à faire un don* de 5 $ pour chaque demande de soumission déposée cette semaine

MONTRÉAL, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Allstate du Canada, compagnie d'assurance et la Fondation Allstate du Canada feront un don de 10 000 $ pour soutenir le programme de logement abordable de la Mission Old Brewery (OBM). De plus, du 19 au 25 octobre, Allstate du Canada fera un don* supplémentaire de 5 $ pour chaque soumission émise aux clients.

« Allstate reconnaît que l'année 2020 a été, sans aucun doute, particulièrement difficile pour la Mission Old Brewery et la communauté sans-abri. Les moyens de subsistance sont menacés en ces temps difficiles, déclare Carmine Venditti, directeur d'agence chez Allstate du Canada. Dans le cadre de notre relation de longue date avec la Mission Old Brewery, nous espérons alléger leurs difficultés financières et permettre à la communauté des sans-abris de Montréal d'avoir un endroit sûr où se sentir chez soi. »

Ces derniers mois, les personnes en difficulté financière ont été particulièrement menacées par l'itinérance en raison de la pandémie actuelle de la COVID-19. La Mission Old Brewery a également constaté une augmentation de la demande pour des articles et de produits de base, car les paiements en espèces des clients sont refusés par de nombreuses entreprises et les cartes de crédit ne sont pas toujours accessibles, voire possibles, pour eux.

« C'est une période particulièrement difficile pour les personnes en situation d'itinérance et les agences qui les desservent, déclare James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery. Malheureusement, nous avons dû suspendre ou annuler des événements de collecte de fonds importants qui génèrent normalement des fonds vitaux pour maintenir nos services essentiels et nos programmes de logement. Nous pourrons utiliser les fonds fournis par Allstate du Canada à bon escient pour aider nos clients et clientes à reconstruire leur vie et à se réintégrer dans la communauté. »

Les dons aideront l'OBM à offrir un espace de vie digne à 15 de ses clients qui sont dans le processus de se réintégrer dans la société. Le programme comprend l'achat d'articles de base souvent considérés comme essentielle pour leurs besoins fondamentaux. Ces articles comprennent un cadre de lit, un matelas et une table ainsi que des cadeaux de bienvenue contenant des articles supplémentaires tels que de la literie et de la vaisselle.

Depuis 2014, la Fondation Allstate du Canada et les agences Allstate de la région de Montréal contribuent à soutenir l'OBM dans le cadre des efforts continus visant à redonner à la communauté.

Pour faire une demande de soumission sous aucune obligation pour une assurance habitation ou automobile, visitez le site www.allstate.ca, appelez le Centre du service à la clientèle au 1-800-255-7828, ou veuillez joindre votre agence Allstate locale au Québec. Chaque soumission demandée donnera lieu à un don* de 5 $ à la Mission Old Brewery de la part d'Allstate du Canada. L'objectif est de verser collectivement 10 000 $ supplémentaires dans le cadre de la campagne Soumission pour Donation.

À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Chef de file parmi les producteurs et les distributeurs de produits d'assurance auto et habitation, Allstate du Canada, compagnie d'assurance est au service des Canadiens depuis 1953. Nous mettons tout en œuvre pour que non seulement nos clients, mais aussi nos employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi notre présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une septième année de suite. Allstate du Canada tient à contribuer au mieux-être des communautés dans lesquelles elle exerce ses activités et appuie des organisations comme MADD Canada, Centraide et la Mission Old Brewery. Visitez le www.allstate.ca pour en savoir plus sur Allstate du Canada et le www.conseilsduquotidien.ca pour obtenir des conseils en matière de sécurité.

À propos de la Mission Old Brewery

Fondée en 1889, la Mission Old Brewery est la plus grande ressource pour les hommes sans-abri au Québec et les femmes sans-abri au Canada. Elle offre un large éventail de programmes et de services novateurs afin de lutter contre l'itinérance chronique. Parmi ceux-ci, on retrouve des services d'urgence bonifiés, de logement et de soutien psychosocial, ainsi que des programmes de santé physique et mentale. La Mission mène également des initiatives de recherche et de sensibilisation qui contribuent à une meilleure compréhension de l'itinérance en tant que problème social qui peut être résolu. www.missionoldbrewery.ca

* Des conditions générales et certaines restrictions s'appliquent. Offre valide entre le 19 octobre 2020 à 9 h 00 HNE (« date de début ») et le 25 octobre 2020 à 17 h 00 HNE (« date de fin »). Cinq dollars (5,00 $) seront remis par Allstate à la Mission Old Brewery lorsqu'une personne remplit un devis sans engagement pour une maison et/ou une automobile pendant les dates de début et de fin de l'offre. L'offre est offerte uniquement aux résidents du Québec qui : (i) sont âgés d'au moins dix-huit (18) ans à la date de début de l'offre ; (ii) n'ont pas rempli une soumission d'assurance avec Allstate au cours des six (6) derniers mois ; et (iii) ne sont pas des clients actuels d'Allstate. Limite d'un don par adresse postale du foyer, quel que soit le nombre de devis obtenus. Dons disponibles jusqu'à ce que le montant maximal des dons de dix mille cinq cents dollars (10 500,00 $) soit atteint.

SOURCE Allstate du Canada, compagnie d'assurance

