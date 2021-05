Cette nouvelle remise porte à près de 100 M$ le montant total de l'aide financière accordée à ses clients.

MARKHAM, ON, le 31 mai 2021 /CNW/ - Le Groupe Allstate du Canada (GAC) -- qui comprend Allstate du Canada, compagnie d'assurance, Pembridge, compagnie d'assurance et Pafco, compagnie d'assurance -- annonce sa troisième remise « Je reste à la maison », de plus de 30 millions de dollars, dans le but d'alléger le fardeau financier de ses clients dans le contexte de la pandémie. À l'instar des deux remises précédentes, les clients détenant une police automobile en vigueur à une date précise, soit le 30 juin 2021, et dont le dossier est en règle recevront un chèque par la poste. Il ne leur est pas nécessaire de communiquer avec l'entreprise; le processus est entièrement automatique.

En avril 2020, le GAC a été le premier dans l'industrie à annoncer une telle remise, qui tient compte du fait que le nombre des conducteurs sur les routes est inférieur à la normale, ce qui entraîne une diminution de la fréquence des collisions. Une deuxième remise a également été envoyée en août 2020 et avec le troisième chèque annoncé aujourd'hui, le GAC aura redonné près de 100 millions de dollars à ses clients. Cette aide s'ajoute à toute une série de mesures de soutien mises en place par le GAC pour permettre à sa clientèle de faire des économies sur leur prime d'assurance automobile.

« Dès le début de la pandémie, nous avons décidé d'offrir une remise à nos clients, confie Ryan Michel, président et chef de la direction d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance. La remise "Je reste à la maison" s'est avérée efficace et rapide pour alléger leur fardeau financier; elle a été sans surprise très bien reçue. Procéder à un troisième envoi illustre une fois de plus l'engagement immuable de notre entreprise à appuyer nos clients, maintenant plus que jamais. C'était la chose à faire, tout simplement. »

Le Groupe Allstate du Canada, par l'entremise de son réseau de conseillers de confiance, continuera de soutenir étroitement ses clients, en leur fournissant des services de prévention et de protection au moment où ils en ont le plus besoin. Par ailleurs, le GAC continue de réévaluer son offre de solutions personnalisées afin d'élaborer de nouvelles mesures de soutien en réponse à la pandémie de COVID-19.

À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Allstate du Canada, compagnie d'assurance est un chef de file dans le domaine des assurances automobile et habitation; elle offre à ses clients des produits et services de prévention et de protection qui conviennent à toutes les étapes de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, l'entreprise met tout en œuvre pour que non seulement ses clients, mais aussi ses employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi sa présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une neuvième année de suite. Allstate du Canada tient à contribuer au mieux-être des communautés dans lesquelles elle exerce ses activités au moyen de partenariats avec des organismes caritatifs et de programmes misant sur la générosité de ses employés. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le www.allstate.ca. Pour obtenir des conseils de sécurité, consultez le blogue Allstate Assurance au blogue.allstate.ca.

À propos de Pembridge

Pembridge, compagnie d'assurance offre aux Canadiens des assurances habitation et automobile par l'entremise d'un réseau de courtiers indépendants privilégiés. Une filiale d'Allstate, compagnie d'assurance, Pembridge profite des ressources et de la stabilité financière de l'un des plus importants assureurs en Amérique du Nord pour offrir ses produits et services. Voulant contribuer au mieux-être des communautés, Pembridge soutient les activités de plusieurs organismes de bienfaisance grâce à son partenariat avec ses courtiers. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le www.pembridge.com.

À propos de Pafco

Pafco, compagnie d'assurance fournit de l'assurance auto aux particuliers qui n'ont pas accès à de l'assurance standard. Elle s'est donné de solides fondations en offrant des produits d'assurance spécialisée et un service à la clientèle exceptionnel par l'entremise de son réseau de courtiers privilégiés. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le www.pafco.ca.

