Allô mon Coco remet 44 388 $ à la Fondation cancer du sein du Québec grâce à la 2e édition du Brunch Rose pour la cause

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - La chaîne de déjeuners et dîners Allô mon Coco est fière d'annoncer que la 2e édition de sa campagne caritative Brunch Rose pour la cause a permis d'amasser un total de 44 388 $, remis à la Fondation cancer du sein du Québec. Cette initiative annuelle, tenue du 22 septembre au 16 novembre 2025, s'inscrit dans le cadre de la campagne Achetez rose et vise à soutenir la recherche, la sensibilisation et l'accompagnement des personnes touchées par le cancer du sein.

Allô mon Coco remet un chèque de 44 388$ à la Fondation cancer du sein du Québec (Groupe CNW/Allo Mon Coco)

Cette année encore, les clients ont été nombreux à choisir les plats et boissons du menu rose, permettant à l'entreprise de dépasser les résultats de la première édition et de démontrer l'impact concret qu'une mobilisation collective peut avoir.

Une mobilisation exceptionnelle des franchisés

« Nous sommes extrêmement fiers du montant récolté cette année », souligne Audrey Perrier, Directrice marketing d'Allô mon Coco. « Ce succès est le résultat direct de l'engagement de nos franchisés, qui ont mis toute leur énergie pour promouvoir le Brunch Rose dans leur communauté. Nous saluons leur implication exemplaire, leur créativité et leur dévouement envers cette cause qui nous tient profondément à cœur. »

L'entreprise tient également à remercier ses équipes en restaurant, qui ont présenté avec enthousiasme les créations du menu rose, ainsi que la clientèle fidèle qui a répondu présente tout au long de la campagne.

Des créations gourmandes qui font une différence

Durant la campagne, les invités ont pu découvrir cinq nouveautés culinaires aux teintes rosées symbolisant l'espoir et la solidarité. Pour chaque plat et boisson vendus, une contribution était versée à la Fondation cancer du sein du Québec. L'ensemble des restaurants du Québec et de l'Ontario, à l'exception du comptoir de l'aéroport de Montréal, participait à l'opération.

Un impact réel pour la communauté

« Le financement généré par des campagnes comme le Brunch Rose est essentiel pour la Fondation cancer du sein du Québec », Karine-Iseult Ippersiel, PDG de la Fondation cancer du sein du Québec « Il nous permet de poursuivre notre mission partout au Québec, en soutenant la recherche, la sensibilisation et l'accompagnement des personnes touchées par la maladie. Ces fonds contribuent également à maintenir des lieux comme la Maison Rose, un espace pensé pour les personnes atteintes afin de se déposer et s'éduquer. Nous remercions Allô mon Coco et sa clientèle pour leur engagement concret envers cette cause qui nous unit. »

À propos d'Allô mon Coco

Allô mon Coco est une chaîne de restaurants spécialisée dans les déjeuners et brunchs, reconnue pour son ambiance pétillante et ses plats généreux. Avec plus de 48 succursales à travers le Québec et l'Ontario, Allô mon Coco continue d'innover en offrant des expériences culinaires uniques à ses clients tout en s'engageant activement dans la communauté.

À propos de la Fondation cancer du sein du Québec

La Fondation cancer du sein du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de financer la recherche, la sensibilisation, et le soutien aux personnes touchées par le cancer du sein. La campagne Achetez rose est l'une de leurs initiatives phares, réunissant des entreprises et des individus pour contribuer à la santé et au bien-être des personnes avant, pendant et après la maladie.

Pour plus d'informations sur la Fondation, veuillez contacter : Équipe des partenariats au [email protected]

SOURCE Allo Mon Coco

Contact presse : Audrey Perrier, [email protected], 514-336-8885 Ext 8833, Allomoncoco.com