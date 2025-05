Expansion internationale : Allô mon Coco s'installe au Mexique

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Allô mon Coco, une fière entreprise québécoise reconnue pour ses déjeuners gourmands et son ambiance chaleureuse, annonce aujourd'hui un ambitieux projet d'expansion internationale avec l'ouverture de 9 restaurants au Mexique dans les prochaines années. Cette initiative marque une étape importante pour la chaîne fondée au Québec, qui franchit désormais les frontières pour partager sa passion du brunch à l'échelle internationale.

La première succursale à l'étranger est déjà en construction à Mérida, au cœur de la péninsule du Yucatán. Cette ouverture, prévue dans les prochains mois, vise à faire découvrir le concept unique d'Allô mon Coco à une nouvelle clientèle à la recherche de repas savoureux dans un cadre accueillant.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce projet qui nous permet de faire rayonner le savoir-faire québécois à l'international », déclare Éric Plouffe, Chef de marque pour Allô mon Coco. « Le Mexique représente une formidable opportunité de croissance, mais c'est aussi une façon pour nous de démontrer qu'une entreprise d'ici peut avoir un impact global. »

Fondée au Québec et désormais partie intégrante du Groupe MTY, Allô mon Coco s'est imposée au fil des années comme une référence dans le monde du déjeuner. Forte de ses racines locales, la chaîne continue de miser sur des valeurs de proximité, de qualité et d'innovation -- des principes qui guideront également cette nouvelle phase de croissance à l'étranger. Cette initiative contribue aussi à renforcer l'image dynamique et entrepreneuriale du Québec sur la scène internationale.

À propos de Allô mon Coco :

Fondé en 2001 par amour de la cuisine et avec la volonté de révolutionner l'art du déjeuner, Allô mon Coco s'est rapidement démarqué grâce à son offre unique, généreuse et distinctive. Les restaurants brunch Allô mon Coco sont toujours soucieux d'offrir une expérience mémorable à leurs invités, et ont su se tailler une place enviable dans le cœur de milliers de personnes et de familles qui viennent partager un bon moment autour d'un brunch.

Aujourd'hui fièrement intégré au Groupe MTY, Allô mon Coco continue de croître tout en demeurant fidèle à ses valeurs de proximité, de qualité et d'innovation. Nos restaurants, gérés et opérés localement, sont présents dans plus de 48 communautés à travers le Québec et l'Ontario et constamment en expansion.

Pour informations additionnelles : Audrey Perrier, Directrice marketing, [email protected] 514-336-8885 Ext 8833