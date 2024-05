MONTRÉAL, QC, le 29 mai 2024 /CNW/ - La nature fait partie intégrante de l'identité nationale du Canada. La santé des écosystèmes marins et de leur biodiversité soutient notre culture, notre bien-être et notre économie d'un océan à l'autre. La protection des écosystèmes marins et des espèces aquatiques qui y vivent est essentielle pour soutenir des pêches productives et durables, tout en contribuant à procurer des avantages économiques aux communautés côtières.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé un financement de 855 000 dollars dans le cadre du Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril (FNCEAP) pour l'organisation Whale Seeker, basée à Montréal.

En collaboration avec Edgewise Environmental, une société d'experts-conseils en environnement marin basée à Terre-Neuve, Whale Seeker déploiera sa technologie primée Möbius, qui tire parti de la technologie des drones et de l'intelligence artificielle, pour simplifier et faciliter l'observation des mammifères marins en temps réel. Améliorer la détection des espèces aquatiques en péril est essentiel à leur rétablissement et aux efforts de conservation du Canada.

Grâce à des investissements ciblés et à des projets qui tirent parti des dernières avancées scientifiques et technologiques, le gouvernement du Canada contribue à créer une culture de conservation, qui permet aux organisations canadiennes de se joindre aux efforts de collaboration visant à conserver la nature. Depuis 2018, le FNCEAP a financé plus de 140 projets, pour plus de 110 millions de dollars partout au Canada, qui soutiennent la conservation de la biodiversité ainsi que le rétablissement des espèces aquatiques en péril.

« Le Canada s'efforcera toujours de trouver un juste équilibre entre la protection des mammifères marins et la poursuite des activités de pêche cruciales pour l'économie de nos communautés côtières. L'annonce d'aujourd'hui arrive à point nommé : en alliant intelligence artificielle et savoir-faire local, on sera ultimement en mesure de détecter en temps quasi réel la présence de mammifères marins. À terme, j'ai bon espoir que le tout offrira le degré de prévisibilité supplémentaire dont nos pêcheurs ont besoin afin de mener à bien leurs saisons de pêche, et ainsi assurer la prospérité de nos communautés côtières. Chapeau à Whale Seeker pour leur innovation! »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Chez Whale Seeker, nous sommes profondément honorés de contribuer à l'avancement de la conservation marine grâce à notre technologie innovante. Nos solutions de pointe, développées avec un engagement envers une IA éthique et la collaboration, sont conçues pour répondre au besoin urgent d'outils de haute qualité et accessibles pour la gestion des océans. En tirant parti de notre expertise et en collaborant étroitement, nous pouvons fournir des informations en temps réel pour des décisions éclairées à tous les acteurs de l'océan. »

Emily Charry Tissier, CEO de Whale Seeker

Les neuf zones prioritaires identifiées du Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril (FNCEAP) sont les suivantes : Bassins versants du Fraser et du Columbia (Colombie-Britannique) Versants orientaux des montagnes Rocheuses ( Alberta ) Sud des Prairies ( Alberta , Saskatchewan , Manitoba ) Arctique ( Nunavut , Territoires du Nord-Ouest, Yukon , océan Arctique) Bassin versant inférieur des Grands Lacs ( Ontario ) Basses-Terres du Saint-Laurent (Québec) Rivières du sud du golfe du Saint-Laurent (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard) Bassins versants de la baie de Fundy et du bas-plateau du Sud (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick) Sud de Terre-Neuve (Terre-Neuve-et- Labrador )

Parmi les projets confirmés dans le cadre du FNCEAP, l'entreprise Whale Seeker s'est vu octroyer un financement de 855 000 $.

Ce projet, qui débutera au sud de Terre-Neuve, vise à améliorer la détection et la surveillance en temps quasi réel des mammifères marins à l'aide de drones, grâce à une collaboration entre Whale Seeker et Edgewise Environmental

L'initiative permettra de mettre au point une méthode d'observation des mammifères marins plus efficace, et renforcera la protection des espèces aquatiques en péril.

En partenariat avec les collectivités autochtones, une variété d'organisations, les provinces et territoires, l'industrie et le milieu universitaire, le FNCEAP se concentre sur neuf zones d'eau douce prioritaires et deux menaces marines prioritaires. Il vise aussi à soutenir le rétablissement et la protection des espèces aquatiques en péril, en adoptant des approches de rétablissement multi-espèces, axées sur des zones et des menaces spécifiques.

