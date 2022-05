Allied Universal nomme Dan Marston pour diriger et développer les services technologiques d’Allied Universal au Canada

Avant de rejoindre Allied Universal, Dan Marston a occupé le poste de directeur régional des ventes chez Telus, où il a développé une équipe de vente très performante dans tout l'Est du Canada. Il a été vice-président principal des ventes et du développement commercial chez Avante Logixx où il a supervisé l'acquisition d'une société de systèmes d'entreprise et de deux sociétés de gardiennage. Enfin, il a été directeur principal et directeur général chez Securitas Electronic Security, où il était responsable des ventes, de l'implémentation et des services du Canada.

« Dan est fort de plus de 30 ans d'expérience dans la direction et la croissance stratégique, opérationnelle et financière pour les leaders du marché dans le secteur de la technologie », a déclaré Darren Pedersen, président d' Allied Universal Canada . « Grâce à sa vaste expérience, Dan est bien armé pour redéfinir l'excellence du service avec des solutions avancées qui renforcent la sécurité, augmentent la satisfaction et la fidélité des clients et des membres de l'équipe. »

Allied Universal Technology Services, l'un des plus grands intégrateurs de systèmes de sécurité en Amérique du Nord, propose des solutions technologiques complètes et intégrées pour aider les clients à atténuer les risques et à protéger les personnes et les biens. Allied Universal® offre des solutions technologiques intelligentes et transparentes dans les domaines du contrôle d'accès électronique, de la vidéosurveillance, de la sécurité incendie et de la sécurité des personnes, de la surveillance des alarmes, des communications d'urgence, de la gestion et de la réponse aux menaces technologiques, ainsi que d'autres solutions technologiques intelligentes et innovantes, y compris un large éventail de services hébergés/gérés via le centre de surveillance et de réponse (MaRC) de la société et le centre opérationnel de sécurité globale.

« L'industrie de la sécurité au Canada a mis du temps à adopter des solutions technologiques dans le cadre des opérations plus traditionnelles de gardiennage », a déclaré Dan Marston, vice-président régional d'Allied Universal Technology Services Canada. « C'est passionnant de piloter l'activité des services technologiques, car Allied Universal offre un ensemble complet de services de gardiennage, de technologie, de surveillance vidéo à distance, d'enquêtes et de réduction des risques, le tout sous un même toit. Nous collaborons pour fournir des solutions technologiques tout en assurant un service hors pair à chaque étape. »

Les services complets d'Allied Universal® Canada comprennent le gardiennage, les services technologiques, la protection rapprochée, des professionnels de la protection d'élite (PPE) et les autorisations de sécurité. Allied Universal Canada fournit des services de sécurité dans toutes les provinces canadiennes, y compris Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto et Montréal, et se spécialise dans plusieurs marchés verticaux, notamment les centres de données, les soins de santé, le commerce, les mines, la logistique et la haute technologie.

À propos d'Allied Universal

Allied Universal®, leader dans le secteur des services de sécurité et aux installations, fournit des services de sécurité proactifs et une technologie intelligente de pointe pour offrir des solutions sur mesure et évolutives qui permettent aux clients de se consacrer à leur activité principale. Grâce à notre vaste réseau mondial de plus de 800 000 employés, nous tirons parti des meilleures pratiques dans les communautés du monde entier. Avec un chiffre d'affaires d'environ 20 milliards de dollars, nous offrons des processus et des systèmes efficaces qui ne sont possibles qu'à cette échelle pour aider à tenir notre promesse au niveau local : assurer la sécurité des personnes pour que nos communautés puissent prospérer. Nous pensons qu'il n'y a pas de plus grand objectif que de servir et de protéger les clients, les communautés et les personnes dans le monde d'aujourd'hui. Allied Universal est là pour vous®. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ausecurity.ca.

