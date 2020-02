Alliances pour la solidarité - Le ministre Jean Boulet annonce près de 1,2 M$ pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 26 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un investissement de 1 142 251 $ pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région de la Capitale-Nationale. Cette annonce a eu lieu à l'hôtel de ville de Québec avec M. Régis Labeaume, maire et président de la Communauté métropolitaine de Québec.

Au total, 20 projets seront réalisés. Ils s'inscrivent dans les priorités définies dans le Plan de travail 2018-2023 pour la région de la Capitale-Nationale dans le cadre des Alliances pour la solidarité, une enveloppe confiée par le gouvernement du Québec à la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).

Ces projets seront réalisés en collaboration avec les six municipalités régionales de comté, soit : Charlevoix, Charlevoix-Est, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier, L'Île d'Orléans et Portneuf et la ville de Québec.

Les projets permettront :

d'agir sur les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté et/ou d'exclusion;

d'agir sur l'inclusion et la participation sociale des personnes en situation de pauvreté et/ou d'exclusion ou à risque de l'être;

de favoriser l'accès aux biens essentiels et aux services de proximité;

de développer le pouvoir d'agir des communautés en ce qui concerne les enjeux de lutte contre la pauvreté et d'exclusion sociale.

Soutenir des initiatives locales

Ainsi, dans le cadre du volet local de l'Alliance pour la solidarité de la région de la Capitale-Nationale, 13 organisations sélectionnées se partagent aujourd'hui 687 251 $. Dans le volet développement des communautés, un total de 315 000 $ finance sept projets. Un soutien financier de 140 000 $ est également réservé à des projets du volet régional; ils seront sélectionnés sous peu.

Notons que la prochaine période d'appel d'initiatives pour le volet régional dans la Capitale- Nationale aura lieu du 15 mars au 31 mai 2020, puis à l'automne 2020 pour le volet local

Rappelons qu'une somme totale de 138,8 M$ sera distribuée dans l'ensemble des régions jusqu'en 2023 pour soutenir des projets novateurs initiés par les acteurs locaux et régionaux. Pour la région de la Capitale-Nationale, la somme confiée dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité s'élève à 4,2 M$.

Citations :

« En confiant la gestion des Alliances pour la solidarité aux acteurs locaux et régionaux, mon ministère reconnaît leur expertise dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. L'engagement dont font preuve la Communauté métropolitaine de Québec et les organisations réparties sur l'ensemble du territoire est inspirant, et je tiens à les remercier de leur travail. Ils engendrent des retombées positives dans nos communautés, les rendant plus fortes et plus solidaires. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les projets concrets annoncés aujourd'hui contribueront à améliorer les conditions de vie des citoyennes et des citoyens de la région de la Capitale-Nationale. Ils favoriseront la création de liens entre les personnes, resserrant ainsi le tissu social au bénéfice de l'ensemble de la population. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale suppléant

« Les initiatives visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale rassemblent tous les élus de la région, car elles permettent concrètement de cibler les besoins importants de la population, notamment ceux des personnes les plus vulnérables. »

Régis Labeaume, maire de Québec et président de la Communauté métropolitaine de Québec

Faits saillants :

Dans la région de la Capitale-Nationale, selon les données du Recensement de 2016, 79 090 personnes étaient à faible revenu, soit 11,2 % de la population. À titre comparatif, pour l'ensemble du Québec, c'est 14,6 % de la population qui était à faible revenu à cette période.

Les Alliances pour la solidarité répondent à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter la participation sociale des individus et la mobilisation des partenaires en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Pour en savoir plus sur les activités du MTESS, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

Annexe

Liste des projets financés dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité de la région de la Capitale-Nationale

Volet local Organisation Clientèle Montant accordé Comité Maisons de Chambres de Québec Personnes seules habitant en maison de chambres 52 340 $ YWCA - Québec Jeunes filles de 10 à 17 ans 50 000 $ Centre communautaire l'Amitié inc. Personnes aînées habitant en HLM 51 308 $ Centre multiethnique de Québec Jeunes immigrants(es) de 5 à 16 ans et leurs parents 36 000 $ Maison Marie-Frédérique Jeunes adultes désaffiliés de 17 à 30 ans 58 306 $ Ressources familiales Côte-de- Beaupré Population générale en situation de pauvreté

et/ou d'exclusion sociale 60 000 $ La Brigade d'Entraide Personnes vivant en logement social et personnes éloignées

du marché du travail 35 764 $ Les œuvres de la Maison Dauphine Jeunes désaffiliés de 12 à 29 ans 60 000 $ Corporation de mobilité collective de Charlevoix Population générale (avec attention particulière aux personnes rencontrant des difficultés d'accès économiques et physiques) 60 000 $ Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur Population générale en situation de pauvreté

et/ou d'exclusion sociale 60 000 $ Table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf Population générale en situation de pauvreté

et/ou d'exclusion sociale 60 000 $ Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes Personnes immigrantes 50 064 $ Clinique d'accompagnement juridique Droit de cité Personnes judiciarisées 53 469 $ Total 687 251 $

Volet développement des communautés Organisation Territoire Montant accordé Table Familles secteur ouest de Québec Sainte-Foy─Sillery─Cap-Rouge

Saint-Augustin

L'Ancienne-Lorette 45 000 $ Concertation Saint-Sauveur Quartier Saint-Sauveur 45 000 $ Comité de lutte à la pauvreté de la MRC de Portneuf MRC de Portneuf 45 000 $ Comité Pieuvre Haute-Saint-Charles

(Loretteville/Des Chatels, Saint-Émile, Val-Bélair, Lac-Saint-Charles, Wendake, Neufchâtel-Est) 45 000 $ Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg Charlesbourg 45 000 $ Développons La Côte MRC de La Côte-de-Beaupré 45 000 $ Votepour.ca Limoilou 45 000 $ Total 315 000 $

Volet régional Montant accordé À attribuer Total 140 000 $

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Claude Potvin, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale suppléant, Tél. : 418 928-9921; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca