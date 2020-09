Alliances pour la solidarité - Le ministre Jean Boulet annonce plus de 1,9 M$ pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région de la Montérégie

SAINT-CONSTANT, QC, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un investissement de 1 960 050 $ pour la réalisation de 23 projets qui visent à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région de la Montérégie.

Choisis par la Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM), mandataire de l'Alliance pour la solidarité de la région de la Montérégie, les 23 projets permettront de soutenir les personnes en situation de vulnérabilité. Ces initiatives répondent aux priorités d'interventions régionales, que sont la réussite éducative, la sécurité alimentaire, le logement, le transport collectif, l'insertion socioprofessionnelle et le soutien à l'action communautaire. Une somme totale de 11,8 M$ est réservée pour cette région.

Rappelons que le financement accordé dans le cadre des Alliances pour la solidarité est issu du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), qui prévoit qu'une somme totale de 138,8 M$ sera distribuée dans l'ensemble des régions jusqu'en 2023 pour soutenir des projets novateurs initiés par les acteurs locaux et régionaux. Il s'agit de la somme la plus importante jamais accordée depuis la création du Fonds en 2002.

Citations :

« Votre gouvernement est en action afin de rendre notre société plus juste et plus inclusive. C'est pour cette raison que nous soutenons les efforts concrets et pertinents de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale menés par la TCRM au profit des personnes de la région de la Montérégie qui en ont le plus besoin. Grâce aux acteurs locaux et régionaux engagés, qui connaissent les besoins exprimés dans les différents milieux, nous contribuons à maintenir un filet social fort pour tous. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui a à cœur le bien-être collectif de tous les citoyens. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je tiens à souligner l'engagement et la solidarité dont font preuve les organismes qui offrent des services pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale en Montérégie. Par leurs efforts quotidiens, ils contribuent à améliorer les conditions de vie des citoyennes et citoyens de la région. Les projets que nous soutenons aujourd'hui bénéficieront aux personnes et familles les plus vulnérables ainsi qu'à toute la communauté. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

Formée des préfets des 14 MRC de la région de la Montérégie et de représentants de l'agglomération de Longueuil , la TCRM est l'instance régionale responsable de la gestion du FQIS dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie. Celle-ci entérine les demandes de financement en fonction des plans d'action des territoires et des recommandations des instances locales.

Selon les données du Recensement de 2016 de Statistique Canada, 11,2 % de la population montérégienne était à faible revenu.

Annexe

Liste des projets soutenus

Initiative Description Organisation Somme accordée Agglomération de Longueuil Les Ponts de l'entraide Avec l'aide d'un intervenant de milieu, rejoindre les personnes vulnérables de la ville de Boucherville et créer des ponts entre celles-ci et les organismes et les institutions de la ville, de l'agglomération de Longueuil et du réseau de la santé et des services sociaux. Agglomération de Longueuil 235 868 $ Est de la Montérégie Déploiement territorial de l'Alliance pour la solidarité au sein de l'Est de la Montérégie Mettre en place et soutenir les activités des comités locaux de l'Alliance pour la solidarité qui mèneront à la production du plan d'action de lutte contre la pauvreté et au processus d'inventaire de projets à l'échelle de leur territoire. Ensemble des MRC de l'Est de la Montérégie 45 000 $

(neuf projets de 5 000 $) MRC de Rouville Recherche de solutions pour pallier la problématique de transport en commun Embaucher une ressource ayant pour mandat de soutenir les phases de déploiement d'une stratégie de développement du transport en commun, dont la réinitialisation du projet Accès transport Rouville. MRC de Rouville 26 600 $ MRC de La Haute-Yamaska Ateliers porte-clés vers la clé de contact Développer l'implication des parents face à la lecture pour soutenir leur enfant, les outiller face aux devoirs et leçons et améliorer leur capacité d'encadrement. Le projet est déployé auprès des élèves de 1re, 2e et 3e année du primaire. Maison des familles de Granby 157 500 $ Pigeon voyageur Permettre aux personnes vulnérables d'accéder à une boîte postale, à un téléphone, à un local de rencontres et à des intervenants pour les aider dans leur réinsertion sociale et professionnelle. Partage Notre-Dame 42 000 $ Projet d'insertion socioprofessionnelle pour travailleurs vivant avec des contraintes sévères à l'emploi dans la région de La Haute-Yamaska Favoriser le développement de l'autonomie, des habiletés sociales et des techniques de travail de personnes âgées de plus de 18 ans vivant avec une déficience intellectuelle (DI) et/ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et leur donner accès à des loisirs et à un programme d'entraînement et de mise en forme. Association

de Granby pour la déficience intellectuelle et l'autisme 117 500 $ MRC du Haut-Richelieu Un logement pour tous Développer une stratégie visant l'amélioration du logement via l'embauche d'une ressource en stabilité résidentielle, l'inventaire des logements potentiels inoccupés, la mise sur pied d'un comité de réflexion et la préparation du portrait du logement au sein du territoire de la MRC du Haut-Richelieu. Actions dépendances 218 560 $ MRC de Pierre-De Saurel Cinq bons sens Embaucher un agent de communication afin de produire une trousse d'animation pour la campagne Inclusion sociale de la Table de développement social de la MRC de Pierre-De Saurel. Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel 22 497 $ Pierre-De Saurel nourricier Bonifier le mandat du chargé de projet du Chantier alimentation et embaucher un agent de développement ayant pour tâche de produire un plan de déploiement pour l'accès physique aux aliments sains. Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel 21 373 $ Habitation pour tous Embaucher un agent de communication pour promouvoir des projets en habitation menés par le chantier de la Table de développement social de la MRC de Pierre-De Saurel et développer une application visant à faciliter l'inscription aux initiatives en place et à venir. Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel 45 183 $ MRC de La Vallée-du-Richelieu Portrait des besoins en logement de la MRC de La Vallée-du-Richelieu Mener une étude en concertation avec plusieurs partenaires du territoire. Corporation de développement communautaire de La Vallée-du-Richelieu 20 000 $ Prolongation des heures d'ouverture de l'épicerie économique Ouvrir l'épicerie économique le samedi pour améliorer l'accessibilité aux travailleurs à faible revenu. Aux sources du Bassin de Chambly 15 000 $ Un logement pour tous à Chambly-Carignan Soutenir les personnes vivant en situation d'itinérance ou à risque de devenir itinérantes, grâce au projet Stabilité résidentielle avec accompagnement. Actions dépendances 58 000 $ Un soutien civique pour tous Mettre en place un projet pilote pour trouver des pistes de solution aux services non offerts et soutenir le développement du soutien civique sur le territoire. Corporation de développement communautaire de La Vallée-du-Richelieu 122 154 $ MRC de Marguerite-D'Youville Embauche d'une ressource humaine liée au développement corporatif et au financement de l'organisme Embaucher une nouvelle ressource pour développer des partenariats financiers et en approvisionnement en denrées afin de répondre à la croissance de demandes de services de l'organisme, en prévision des nouvelles installations portuaires à Contrecœur. Centre d'action bénévole de Contrecœur 60 500 $ Étude des besoins en logements sociaux sur le territoire de la MRC de Marguerite D'Youville pour les personnes vivant avec un problème de santé mentale ou à risque d'itinérance Mener une étude approfondie afin d'évaluer les besoins réels en logements sociaux dans les cas de santé mentale et d'itinérance sur le territoire de la MRC de Marguerite-D'Youville. L'Arc-en-ciel des Seigneuries, groupe d'entraide en santé mentale 30 000 $ Les agents de la persévérance Embaucher une ressource dédiée à la persévérance scolaire pour l'ensemble des maisons des jeunes du territoire de la MRC de Marguerite-D'Youville, de manière à maintenir les jeunes sur les bancs d'école le plus longtemps possible. La Société pour l'épanouissement des jeunes de Saint-Amable 65 000 $ MRC des Maskoutains La colocation : une solution à la pénurie de logements Démystifier la colocation et outiller les organismes partenaires pour soutenir les personnes cherchant un colocataire au sein du territoire de la MRC des Maskoutains. ACEF Montérégie-Est 42 121 $ Apprendre, c'est trippant Proposer différents ateliers de découverte de soi pour permettre aux jeunes d'augmenter leur confiance en eux, leur estime personnelle, de manière à développer leur persévérance. Maison des jeunes des Quatre-Vents 73 915 $ Ouest de la Montérégie Projet collectif de conditionnement des surplus alimentaires Soutenir la création d'un modèle d'entreprise collective avec des antennes locales visant à rendre accessibles des aliments à coût abordable ou nul en contribuant à l'approvisionnement des organismes en sécurité alimentaire, en rehaussant la qualité nutritionnelle des aliments disponibles pour l'aide alimentaire et en développant un réseau de points de vente dans des déserts alimentaires. Centre d'action bénévole Soulanges 180 000 $ Escouade-relance alimentaire du Sud-Ouest Renforcer le service de distribution et instaurer un système de livraison de denrées saines afin de soutenir les organismes du territoire ainsi que de rendre les aliments plus accessibles. Moisson Sud-Ouest 97 500 $ Prendre soin des parents Créer un lien significatif avec les familles en détresse (dont les enfants sont âgés de 3 à 13 ans) afin de pouvoir les accompagner dans le développement de compétences, améliorer leur estime de soi et les diriger vers les bonnes ressources. Centre local de développement des Jardins-de-Napierville 202 500 $ Cultivons Châteauguay Augmenter la production et la distribution de fruits et de légumes provenant des jardins du regroupement, au moyen d'un kiosque ambulant se déplaçant notamment dans les quartiers où l'insécurité alimentaire se fait le plus sentir, et ajouter des réfrigérateurs communautaires. Quartier des femmes 61 279 $ Total 1 960 050 $

