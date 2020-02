Alliances pour la solidarité - Le ministre Jean Boulet annonce plus de 1,2 M$ pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un investissement de 1 262 233 $ pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale en Mauricie.

Ainsi, 12 projets ont été sélectionnés par le Consortium en développement social de la Mauricie, mandataire chargé d'interagir avec le Ministère dans la gestion de l'enveloppe régionale du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS) confiée dans le cadre des Alliances pour la solidarité.

Cerner les priorités d'action

La MRC des Chenaux bénéficiera de 178 834 $ pour financer trois projets. Le Haut-Saint-Maurice recevra 106 951 $ pour réaliser un projet. À Shawinigan, quatre projets seront menés grâce à l'octroi de 690 001 $. À Trois-Rivières, trois projets se partageront 148 496 $. Finalement, un projet régional visant à soutenir les organisations dans le renforcement de leurs compétences en matière d'évaluation et d'analyse obtiendra un soutien de 137 951 $.

Tous ces projets s'inscrivent dans les priorités définies dans le Plan de travail de la Mauricie 2018-2023 :

l'accès à l'emploi;

la démographie, la vitalité des territoires et la proximité des services;

la réussite scolaire;

le logement social et communautaire dans une perspective de développement durable;

la participation citoyenne et sociale;

la sécurité alimentaire;

le transport collectif et adapté dans une perspective de mobilité durable.

Rappelons qu'une somme totale de 138,8 M$ sera distribuée dans l'ensemble des régions jusqu'en 2023 pour soutenir des projets novateurs initiés par les acteurs locaux et régionaux. En Mauricie, une somme de 5,7 M$ est prévue.

Citations :

« En confiant la gestion des Alliances pour la solidarité aux acteurs locaux et régionaux, mon ministère reconnaît leur expertise dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le Consortium en développement social de la Mauricie joue d'ailleurs un rôle central en la matière, puisqu'il permet de cerner les priorités d'action. Les effets positifs engendrés par ces projets concrets peuvent ainsi se répercuter au cœur de nos communautés, les rendant plus fortes et plus solidaires, et ce, au bénéfice de toutes les Mauriciennes et de tous les Mauriciens. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Depuis la mise en œuvre de l'Alliance pour la solidarité, plus de 200 personnes sont mobilisées en Mauricie pour développer des initiatives concertées qui répondent aux enjeux régionaux en matière de lutte à la pauvreté et d'inclusion sociale. La capacité à mobiliser des ressources permet de créer de nouvelles dynamiques au sein des collectivités locales confrontées à des situations d'appauvrissement et d'exclusion. En faisant appel à l'engagement résolu et à l'intelligence collective de tous les intervenants, je suis convaincu que les projets annoncés aujourd'hui sauront inspirer d'autres initiatives structurantes au bénéfice des personnes démunies. »

Jean-Yves St-Arnaud, maire de Saint-Sévère et président du Consortium en développement social de la Mauricie

Faits saillants :

Le Consortium en développement social de la Mauricie est le mandataire chargé d'interagir avec le Ministère pour la gestion de l'enveloppe régionale. Pour l'aider dans cette démarche, le Consortium en développement social de la Mauricie a nommé Centraide Mauricie, des régions du Centre-Ouest du Québec, fiduciaire des sommes qui lui sont confiées.

En Mauricie, selon les données du Recensement de 2016, 46 715 personnes, soit 18,4 % de la population, étaient à faible revenu. À titre comparatif, pour l'ensemble du Québec, c'était 14,6 % de la population qui était à faible revenu à cette période.

Les Alliances pour la solidarité répondent à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter la participation sociale des individus et la mobilisation des partenaires en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Annexe

Liste des projets financés dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité en Mauricie

Initiative Description Organisation Montant accordé Tout le monde à table pour la

sécurité

alimentaire Offre de services en sécurité alimentaire bonifiée, diversifiée et accessible à toutes les personnes vivant de l'insécurité alimentaire sur le territoire des Chenaux. Centre

d'action

bénévole de la Moraine 120 385 $ Du rêve à la

réalité!!! Mise en œuvre du projet du HAS des Chenaux, qui offre de l'hébergement adapté et supervisé répondant aux besoins spécifiques du milieu rural. Association

des

personnes

vivant avec un handicap Des Chenaux 33 633 $ Le pouvoir de construire Offre d'ateliers aux parents vivant en contexte de pauvreté, afin de les aider à augmenter leur qualité de vie familiale. Maison de la famille

Des Chenaux 24 816 $ Agent de développement

HUB

agroalimentaire de La Tuque Soutien du HUB alimentaire de La Tuque pour développer et coordonner la mise en place de nouvelles actions à la Centrale alimentaire (transformation alimentaire, affiliation au domaine agroalimentaire, etc.). Carrefour

d'action

bénévole du

Haut-Saint-Maurice 106 951 $ Sac-à-dos Soutien de jeunes de 6 à 17 ans du territoire dans leur réussite éducative par l'accompagnement de leurs parents dans le développement d'habiletés parentales et l'acquisition de stratégies de soutien à la réussite scolaire de leurs enfants. Carrefour

jeunesse-

emploi

de

Shawinigan 123 405 $ Logis-Aide Soutien de personnes en réhabilitation, en réinsertion sociale ou en situation de pauvreté pour les aider à trouver un logement abordable, salubre et adapté à leurs besoins. Centre

d'entraide Aux Rayons du

Soleil (Grand-Mère) 167 961 $ Équipe de

proximité Service de dépistage et d'intervention en dépendance, en santé mentale et en santé physique. Le TràSh (Shawinigan) 138 630 $ Brigade d'intervention en sécurité

alimentaire Accompagnement de clientèles vulnérables vers des ressources en sécurité alimentaire afin de les rendre plus autonomes. Centre

Roland-

Bertrand (Shawinigan) 260 005 $ École citoyenne +++ Soutien d'enfants des maternelles 4 et 5 ans issus de familles en situation de pauvreté, peu scolarisées ou autochtones ou immigrantes/réfugiées dans leur réussite scolaire, et ce, avec la collaboration des parents. COMSEP

(Trois-

Rivières) 94 366 $ Organisateur communautaire en distribution alimentaire Embauche d'un organisateur communautaire afin d'amener les distributions alimentaires fragiles de Trois-Rivières vers une structure solide, permanente, respectueuse et équitable. Les Artisans bénévoles de

la Paix (Trois-Rivières) 24 130 $ Grands Amis Élargissement du Programme des Grands Amis à de nouvelles écoles afin de jumeler des enfants d'âge primaire des quartiers défavorisés avec des jeunes du niveau secondaire. Centre de pédiatrie

sociale

de Trois-Rivières 30 000 $ Formation, accompagnement

et transfert Soutien des organismes ayant déposé des projets, dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, à l'aide de formation, d'accompagnement et de transfert afin de renforcer leurs compétences en matière d'évaluation et d'analyse. Centre de formation communautaire

de la

Mauricie 137 951 $ Total 1 262 233 $

