Alliance pour la solidarité de la Montérégie - Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de 190 000 $ dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans l'ouest de la Montérégie

VAUDREUIL-SOULANGES, QC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accompagné de la députée de Soulanges, Mme Maryline Picard, annonce qu'un soutien financier de 190 000 $ est accordé à l'organisme Concertation Horizon pour la mise en place de la plateforme Web collaborative Réflexe Développement Social, qui contribue à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans les cinq municipalités régionales de comté (MRC) de l'ouest de la Montérégie.

Concrètement, ce projet novateur permet aux différents acteurs de la région d'échanger entre eux sur des thématiques liées au développement social, de soulever des enjeux concernant la lutte contre la pauvreté, de proposer des pistes de solutions et de suggérer des projets relatifs à la solidarité tout en ayant la possibilité d'interagir avec les citoyens.

Pour stimuler ces échanges, Concertation Horizon s'engage à créer des communautés de praticiens et à animer les rencontres, qui représenteront des espaces de concertation et de réflexion sur différents sujets.

Adoptée par la Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM), mandataire de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie, cette initiative, financée par l'intermédiaire du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), répond aux priorités d'action régionales que sont la réussite éducative, la sécurité alimentaire, le logement, le transport collectif, l'insertion socioprofessionnelle et le soutien à l'action communautaire.

Citations :

« Notre gouvernement ne ménage pas ses efforts pour rendre notre société plus juste et plus inclusive. C'est dans cette optique que nous soutenons les actions en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale menées par la Table de concertation régionale de la Montérégie. Ces gestes dirigés vers les personnes vulnérables de la région de la Montérégie permettent de faire une différence au quotidien. En soutenant ce projet de l'Alliance pour la solidarité en Montérégie, nous souhaitons contribuer à l'essor des communautés de l'ouest de la Montérégie et ainsi favoriser le développement social, la solidarité et la prospérité économique sur le territoire, et surtout, aider les personnes qui y vivent. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je tiens à souligner l'engagement et la solidarité dont font preuve les organismes de l'ouest de la Montérégie qui s'impliquent dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Par leur connaissance du milieu et leur collaboration, ils contribuent à améliorer les conditions de vie des citoyennes et citoyens de la région. Ce projet leur permettra de se rapprocher encore davantage des préoccupations des personnes et des familles les plus vulnérables ainsi que de faire connaître les initiatives de la communauté. »

Maryline Picard, députée de Soulanges

« Grâce à la mise en place des communautés de pratique et de la plateforme Réflexe DS, Concertation Horizon souhaite offrir une voix supplémentaire aux acteurs du territoire et à ses citoyens pour que ceux-ci puissent soulever des enjeux, proposer des pistes de solutions et suggérer des actions concrètes pour les résoudre. La valeur ajoutée de ce projet réside dans son potentiel de collaboration et de travail collectif par et pour les acteurs et les citoyens du territoire. Nous faisons le pari que Réflexe DS sera un levier extraordinaire de développement social qui aura un effet direct sur la qualité de vie de la population de l'ouest de la Montérégie. »

Sylvie Gagnon-Breton, présidente du conseil d'administration de Concertation Horizon



Faits saillants :

La Table de concertation régionale de la Montérégie est l'instance régionale responsable de la gestion du FQIS dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie. Celle-ci entérine les demandes de financement en fonction des plans d'action des territoires et des recommandations des instances locales.

Concertation Horizon permet d'accroître la capacité d'action collective des acteurs qui favorisent l'amélioration des conditions de vie dans les territoires couverts par les cinq MRC participantes (Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent, Jardins-de- Napierville , Roussillon et Vaudreuil-Soulanges) et également de faire du développement social et de la réussite éducative des facteurs favorisant le développement des communautés.

, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges) et également de faire du développement social et de la réussite éducative des facteurs favorisant le développement des communautés. Dans l'ouest de la Montérégie, selon les données tirées du recensement de 2016, 55 330 personnes, soit 10,2 % de la population, avaient un faible revenu. À titre comparatif, dans l'ensemble du Québec, c'était 14,6 % de la population qui avait un faible revenu durant cette période.

Les alliances pour la solidarité visent à répondre à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit celui d'augmenter la participation sociale des individus et la mobilisation des partenaires en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca/