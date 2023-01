DANVILLE, QC et BRAMPTON, ON, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Alliance Magnésium Inc. et Triple M Metal sont heureux d'annoncer la création d'un partenariat stratégique qui appuiera l'expansion des opérations de recyclage du magnésium à la fonderie d'Alliance Magnésium à Danville. Ce partenariat stratégique tirera parti du réseau de contacts internationaux de Triple M et de ses capacités à améliorer l'approvisionnement des activités de recyclage existantes d'Alliance, tout en permettant à Triple M de diversifier son offre de produits et de services à ses clients actuels. L'entente contribuera ainsi à l'atteinte d'un des grands objectifs d'Alliance Magnésium, qui vise à devenir un joueur clé dans l'approvisionnement local en minéraux critiques sur le marché nord-américain, tout en faisant la promotion de l'économie circulaire.

« Notre partenariat stratégique et les investissements qui l'accompagnent représentent une étape importante vers la concrétisation de notre vision, qui est de devenir un leader dans la production responsable de minéraux critiques, avec l'empreinte environnementale la plus faible au monde », a déclaré François Perras, président et chef de la direction d'Alliance Magnésium. « L'expertise de Triple M dans le domaine de l'approvisionnement en métaux recyclables va s'avérer essentielle dans la pleine utilisation de nos capacités de recyclage du magnésium et nous permettra ainsi de répondre aux besoins de nos clients et d'atteindre nos objectifs environnementaux. »

« Nous sommes heureux de conclure ce partenariat avec Alliance Magnésium et d'élargir notre offre de services pour y ajouter des métaux essentiels à la transition énergétique », a souligné le président de Triple M Metal, Steve Leddy. « Nous partageons l'objectif d'Alliance Magnésium de contribuer au développement d'une chaîne d'approvisionnement circulaire robuste et d'appuyer la création de produits durables pour nos clients. C'est avec grand intérêt que nous nous engageons à appuyer Alliance Magnésium, à court terme et dans tous leurs projets futurs. »

À propos d'Alliance Magnésium :

Alliance Magnésium a développé une famille de brevets pour valoriser de façon responsable plusieurs matériaux critiques à partir de résidus miniers de serpentine, dont le magnésium. Située dans la région de l'Estrie au Québec, la société bénéficie de l'hydroélectricité verte du Québec pour ses besoins énergétiques. L'utilisation de cette énergie unique en fait un fournisseur de matériaux critiques les plus propres de la planète, tout en réhabilitant son territoire.

À propos de Triple M :

Triple M Metal est une des plus grandes compagnies privées de recyclage de métaux ferreux et non-ferreux en Amérique du Nord. La compagnie possède plus de 40 sites à travers le continent, au Canada, aux États-Unis et au Mexique ainsi que des intérêts commerciaux en Europe.

Triple M Metal fait partie du Giampaolo Group Inc., l'une des plus importantes entreprises totalement intégrées de gestion des métaux en Amérique du Nord, forte d'une expertise approfondie dans les domaines du recyclage des déchets métalliques, de la fabrication de l'aluminium, du recyclage et de la réutilisation des produits électroniques et de la distribution de l'acier.

