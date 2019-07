Alliance entre deux entreprises québécoises - Groupe BMR et Lefebvre & Benoit poursuivront leur croissance ensemble

BOUCHERVILLE, QC, le 10 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Groupe BMR et Lefebvre & Benoit sont très heureux d'annoncer avoir conclu une entente par laquelle Groupe BMR se porte acquéreur d'une participation dans l'entreprise Lefebvre & Benoit, un chef de file de la vente de matériaux de construction aux entrepreneurs.

Une expertise complémentaire reconnue

Toutes deux animées par une volonté de croissance pancanadienne, les deux entreprises québécoises bénéficieront de leur expertise complémentaire pour bonifier leur offre respective et ainsi consolider leur leadership dans le secteur de la quincaillerie et des matériaux de construction. « Lefebvre & Benoit est une véritable référence dans la vente de matériaux aux entrepreneurs en construction d'immeubles commerciaux et de multi-logements au Québec et en Ontario. Ce sont des segments en grande croissance, dans lesquels Groupe BMR n'était pas présent jusqu'à aujourd'hui. Cette alliance s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance à long terme », a mentionné Pascal Houle, le chef de la direction de Groupe BMR.

Une association harmonieuse

« Nous sommes tous ravis de cette transaction avec Groupe BMR! D'abord, il était très important pour nous de s'associer avec une entreprise québécoise, qui nous permettrait de conserver les emplois, les installations et le centre décisionnel ici au Québec. Nous souhaitions également faire équipe avec un partenaire solide qui nous aiderait à mener Lefebvre & Benoit encore plus loin, plus de 60 ans après sa fondation. Nous sommes la troisième génération de Lefebvre à diriger l'entreprise, mais nous avons encore le feu sacré et souhaitons ardemment voir Lefebvre & Benoit continuer de prospérer. Nous sommes convaincus que Groupe BMR est le partenaire idéal pour y parvenir », a déclaré Alexandre Lefebvre, co-propriétaire de Lefebvre & Benoit.

« Voir Groupe BMR nourrir ses ambitions nous rend très fiers. Nous sommes convaincus que cette alliance saura propulser le développement de notre filiale quincaillerie et celui de Lefebvre et Benoit, une véritable référence dans son domaine, vers de nouveaux sommets tant au Québec qu'à l'échelle nationale, » a souligné Ghislain Gervais, président du conseil d'administration de La Coop fédérée.

Alexandre et Marc-André Lefebvre, de même que l'équipe de direction et l'équipe d'employés de Lefebvre & Benoit demeureront en place pour assurer la bonne continuité des opérations.

La transaction est sous réserve de l'approbation par le Bureau de la concurrence et sa valeur est confidentielle.

À propos de Lefebvre & Benoit

Fondée en 1958, Lefebvre & Benoit est l'un des distributeurs de matériaux de construction les plus importants au Québec. Reconnue pour son expertise dans le secteur commercial, l'entreprise familiale lavalloise dessert également les entrepreneurs dans les secteurs résidentiels, industriels et institutionnels principalement au Québec et en Ontario. Ses 650 employés spécialisés s'affairent à appliquer avec cœur la mission de l'entreprise et à offrir à sa clientèle un service de qualité supérieure avec une expertise de pointe.

À propos de Groupe BMR inc.

Groupe BMR est une filiale de La Coop fédérée regroupant 310 centres de rénovation et quincailleries au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. Les ventes au détail de Groupe BMR et de ses membres sont évaluées à 1,3 milliard de dollars par année et quelque 8 000 personnes travaillent dans les magasins du groupe. Groupe BMR est le premier joueur à propriété québécoise en importance dans le domaine de la quincaillerie et mène ses activités sous les enseignes BMR, La Shop BMR, Agrizone, Potvin & Bouchard, Country Stores et Unimat.

