WINNIPEG, MB, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Les propriétaires de maisons de partout au pays ont demandé l'instauration d'un mécanisme de soutien pour compenser le coût de la réduction du radon dans leurs domiciles. Enfin, certaines provinces et régions offrent des subventions qui aident à couvrir les coûts d'atténuation du radon pour les familles.

Le gaz radon peut causer de graves problèmes de santé au Canada.

Allégement financier à venir pour aider les Canadiens à réduire les risques liés au radon Tweet this Un système d'atténuation du radon (Groupe CNW/Occupe-toi du radon)

« Le gaz radon est la principale cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs, et si vous fumez, le risque combiné est d'autant plus élevé. La seule façon de déterminer si votre maison présente des niveaux élevés de radon est de procéder à un dépistage. Nous encourageons les Canadiens à mesurer les niveaux de radon dans leur maison dès que possible et à prendre des mesures pour les réduire, s'il y a lieu », a déclaré Lynn Murad, spécialiste principale de la prévention du cancer à la Société canadienne du cancer.

Le dépistage est important, car le radon est un gaz incolore, inodore et insipide, mais il ne s'agit que de la première étape du processus de prévention. Le gouvernement fédéral recommande d'installer un système d'atténuation du radon si les niveaux de la maison dépassent les 200 Bq/m3.

« Le dépistage du radon est peu coûteux et simple à réaliser, mais ce sont les mesures d'atténuation du radon qui permettent véritablement de réduire le risque de cancer », a déclaré la Dre Anne-Marie Nicol, professeure associée en sciences de la santé à SFU, ajoutant que « tout ce qui soutient l'atténuation constitue un pas dans la bonne direction. »

Les systèmes d'atténuation du radon sont très efficaces pour réduire les niveaux de radon et lorsqu'ils sont installés par un professionnel du PNCR-C, leurs dimensions sont adaptées à la taille de la maison, ce qui les rend plus efficaces sur le plan énergétique. L'installation est simple et peut généralement être réalisée en une seule journée. Cependant, les coûts peuvent être lourds. Selon des recherches menées à travers le pays, le coût moyen d'installation est d'environ 3 000 $.

Il existe toutefois une lueur d'espoir pour ceux dont les maisons présentent des niveaux élevés de radon, car des initiatives de financement attendues depuis longtemps sont en train de voir le jour. Des subventions pour compenser le coût des mesures d'atténuation du radon sont maintenant disponibles et Santé Canada a récemment publié des guides d'action sur le radon détaillant la façon dont les nouvelles subventions et le soutien peuvent être obtenus par le biais de programmes gouvernementaux.

La Manitoba Lung Association offre jusqu'à 1 500 $ pour l'atténuation du radon aux familles à revenu faible ou moyen et aux personnes luttant contre le cancer du poumon par le biais de son programme Les poumons, ça compte, financé en partie par l'initiative Occupe-toi du radon. Cette initiative est particulièrement utile au Manitoba, car les résidents savent depuis le début des années 1990 que les niveaux de radon présents dans la province sont parmi les plus élevés au Canada.

« Je suis reconnaissante d'avoir reçu cette subvention. Je regrette seulement de ne pas en avoir su davantage au sujet du radon il y a plusieurs années, car j'aurais peut-être pu prévenir mon cancer du poumon en mettant en place des mesures d'atténuation », a déclaré Corie Haslbeck, une bénéficiaire de la subvention Lungs Matter qui lutte actuellement contre un cancer du poumon de stade 4.

« Il s'agit d'un bon premier pas et d'un pas important vers un changement durable », a déclaré Pam Warkentin, directrice générale de l'Association canadienne des scientifiques et technologues en radon, « le programme fournit également un modèle que les autres provinces pourraient facilement adopter pour inciter les gens à installer des systèmes. »

Le programme Les poumons, ça compte a débuté au Manitoba, mais l'Association pulmonaire du Canada est maintenant fière d'annoncer qu'un programme similaire est désormais disponible pour les personnes de partout au Canada. Le formulaire de demande se trouve sur le site Web de l'Association pulmonaire du Canada : https://www.lung.ca/lungs-matter-radon-mitigation-support . « Nous devons faire tout notre possible pour réduire le risque de cancer du poumon, afin que moins de familles soient touchées par cette maladie débilitante. Les gens ont aussi besoin de se sentir en sécurité chez eux, alors nous sommes très heureux de travailler avec Occupe-toi du radon et de lancer cette importante initiative », a déclaré Terry Dean, président et chef de la direction de l'Association pulmonaire du Canada.

Saskatchewan Lung offre un remboursement maximal de 1 000 $ pour les coûts d'atténuation du radon par le biais de son programme d'aide financière Caring Breaths, un nouveau programme mis sur pied pendant la pandémie. En Colombie-Britannique, le district régional de Central Okanagan a accordé des subventions de 500 $ dans le cadre d'un programme pilote dans cette région. « Après que des tests aient confirmé des niveaux élevés de gaz radon dans certains foyers de l'Okanagan, nous nous sommes associés à Occupe-toi du radon pour aider les résidents qui ont choisi d'apporter des changements à leur domicile », affirme Nancy Mora Castro, coordonnatrice du programme Central Okanagan Air Quality.

L'Ontario adopte une approche légèrement différente qui couvre le coût total du système d'atténuation du radon pour les acheteurs de maisons neuves. La garantie Tarion couvre toutes les nouvelles maisons au cours des sept premières années de construction, ce qui fait de la vérification d'une maison en Ontario un outil dont tous les acheteurs des maisons neuves devraient profiter. La garantie couvre l'ensemble des coûts, les propriétaires n'ont qu'à fournir un rapport de réalisation d'un test de radon à long terme effectué par un professionnel de la mesure du PNCR-C ou avec une trousse de dépistage du radon provenant d'un laboratoire certifié par le PNCR-C.

« Au cours des cinq dernières années, nous avons aidé les gens à dépister leur domicile dans des communautés partout au Canada. L'une des premières questions que les gens posent est la suivante : quel soutien existe-t-il pour aider à réduire les niveaux de radon ? Nous nous réjouissons de pouvoir enfin indiquer des ressources de financement. Dans les trois communautés du Manitoba avec lesquelles nous travaillons cet automne, nous sommes convaincus que ceux qui doivent mettre des mesures d'atténuation en place dans leur maison pourront le faire, et ce le plus tôt possible », a déclaré Erin Curry, qui fait la promotion du Défi des 100 trousses de dépistage du radon, un programme de dépistage communautaire mis en œuvre par l'intermédiaire d'Occupe-toi du radon.

À propos d'Occupe-toi du radon

Occupe-toi du radon est une initiative nationale qui vise à rassembler les intervenants du domaine du radon et à les sensibiliser au radon partout au Canada. L'initiative est menée par l'Association canadienne des scientifiques et technologues en radon (ACSTR) et la Société canadienne du cancer.

The Lung Association, Manitoba Lungs Matter Program : https://mb.lung.ca/radon/lungs-matter---radon-mitigation-community-grant-program.html

Pour en savoir plus sur le radon et sur la façon de faire dépister votre maison, consultez le : takeactiononradon.ca/fr/

Pour trouver des photos à utiliser avec ce communiqué de presse, vous pouvez télécharger des images gratuites et de haute qualité au lien suivant : https://pixabay.com/users/takeactiononradon-18149510/

Liens et ressources

Guides d'action sur le radon de Santé Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-et-risque-pour-sante/radiation/radon/guides-action/provinces-territoires.html

La page Web du défi des 100 trousses de dépistage : https://takeactiononradon.ca/fr/joignez-nous/defi-des-trousses-de-depistage-de-radon/

Étude de suivi des mesures d'atténuation du radon résidentiel : Résumé public de Santé Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/securite-et-risque-pour-sante/etude-de-suivi-mesures-attenuation-radon-residentiel.html

Rapport du Concours de réduction du radon pour l'année 2022 :

Télécharger le rapport complet ici.

Téléchargez l'infographie ici.

Ce communiqué de presse a été traduit dans les langues suivantes : https://takeactiononradon.ca/financial-relief-coming-to-help-canadians-reduce-risk-from-radon-gas/

- Anglais

- Punjabi

- Arabic

- Tagalog

- Chinese

SOURCE Occupe-toi du radon

Renseignements: Pour planifier une entrevue avec un représentant, veuillez contacter : Pam Warkentin, [email protected] ; tél. 204 798-9649