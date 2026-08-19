Montréal accueillera plus de 7 500 experts et décideurs internationaux lors du plus grand événement d'IA et de technologies au pays.

MONTRÉAL, le 19 août 2026 /CNW/ -- ALL IN, le plus grand événement d'intelligence artificielle (IA) et de technologies au Canada, a dévoilé aujourd'hui la programmation officielle de sa quatrième édition. ALL IN 2026 s'affirme comme l'édition la plus ambitieuse et la plus internationale à ce jour. Elle se tiendra les 16 et 17 septembre 2026 au Palais des congrès de Montréal.

ALL IN 2026 dévoile une programmation ambitieuse réunissant des leaders mondiaux de l’IA : Cohere, Mistral AI, NVIDIA et OpenAI

Rassemblement incontournable pour les décideurs publics et privés, ALL IN offre une plateforme mondiale pour accélérer l'adoption de technologies d'ici, explorer des cas d'usage à fort impact, établir des liens avec des entreprises technologiques et des startups novatrices, et bâtir des partenariats internationaux qui façonneront l'avenir de l'économie canadienne.

L'édition 2026 accueillera plus de 7 500 dirigeants d'entreprise, décideurs, chercheurs, responsables des politiques publiques et investisseurs provenant de plus de 40 pays, ainsi que plus de 260 conférenciers. Cette participation record témoigne de l'élan de l'écosystème canadien et du leadership du pays en intelligence artificielle.

ALL IN rassemble toutes les composantes de la chaîne de valeur de l'IA, des infrastructures fondamentales au déploiement de solutions en entreprise, et crée des ponts entre fournisseurs de services et de solutions, et organisations qui adoptent l'IA au profit des grandes et petites industries canadiennes. Les participants pourront échanger avec des champions canadiens tels que Cohere, IVADO Labs, League, OpenText, Qohash et Vooban ainsi qu'avec des leaders mondiaux, dont AMD, Dell, Google DeepMind, Mistral AI et NVIDIA.

L'IA et les technologies canadiennes sur la scène mondiale : renforcer les collaborations internationales

À l'heure où l'IA redéfinit les enjeux de compétitivité économique et de sécurité nationale, la coordination à l'échelle internationale devient plus essentielle que jamais. C'est dans cette optique que ALL IN 2026 a désigné l'Allemagne comme Pays à l'honneur, illustrant l'accélération de la coopération canado-allemande en IA, marquée par de récentes initiatives comme l'Alliance numérique entre le Canada et l'Allemagne et l'Alliance pour la souveraineté technologique.

Dirigée par Karsten Wildberger, ministre de la Transformation numérique et de la Modernisation de l'État, une délégation de haut niveau composée de plus de 50 dirigeants d'entreprises allemandes se rendra à Montréal afin d'établir des partenariats avec des organisations canadiennes et de présenter leurs innovations au Pavillon de l'Allemagne.

Alors que l'IA s'impose de plus en plus comme un facteur stratégique de différenciation à l'échelle mondiale, ALL IN constitue la vitrine de choix sur la scène internationale pour faire rayonner l'expertise canadienne. Cette année, ALL IN est fier d'accueillir des délégations venant, entre autres, du Brésil, de la Corée du Sud, des Émirats arabes unis, de l'Espagne, des États-Unis, de la France, du Japon et de Singapour.

À quoi s'attendre à ALL IN 2026

L'édition 2026 propose une programmation et des expériences de haut niveau :

Plus de 260 conférenciers sur quatre scènes.

Les 100 meilleures startups canadiennes en IA, qui présenteront les solutions de pointe du futur.

Des pavillons thématiques consacrés aux infrastructures d'IA et à l'informatique quantique.

Des pavillons nationaux, dont un consacré à l'Allemagne, Pays à l'honneur à ALL IN 2026.

Des ateliers de travail et des tables rondes exclusives pour accélérer l'adoption de l'IA d'ici et des nouvelles technologies au sein des organisations canadiennes.

Trois Défis IA thématiques en quête de solutions concrètes visant à optimiser l'expérience citoyenne, bâtir des villes plus intelligentes et générer des retombées concrètes.

Des visites guidées de l'écosystème offrant un accès direct aux pôles canadiens de l'IA et à ses acteurs clés.

La programmation de ALL IN 2026 s'articulera autour de cinq axes de contenu qui façonnent le paysage technologique : IA et société; IA appliquée et transformation des entreprises; frontières de l'IA; IA, données et infrastructures; et IA physique et robotique.

Parmi les conférenciers principaux :

Yoshua Bengio - Professeur, Université de Montréal ; Co-président et directeur scientifique, LoiZéro ; Fondateur et conseiller scientifique, Mila

; Co-président et directeur scientifique, ; Fondateur et conseiller scientifique, Mirko Bibic - Président et chef de la direction, BCE Inc. & Bell Canada

Victor G. Dodig - Président-directeur général, TELUS Corporation

Tulsee Doshi - Directrice principale, Gestion des produits, Google DeepMind

Liam Fedus - Cofondateur, Co-chef de la direction, Periodic Labs

Amandeep Singh Gill - Secrétaire général adjoint et Envoyé spécial pour les technologies numériques et émergentes, Nations Unies

Aidan Gomez - Chef de la direction et co-fondateur, Cohere

Marjorie Janiewicz - Cheffe des revenus, Mistral AI

Raffi Krikorian - Directeur des technologies, Mozilla

Hugo Larochelle - Directeur scientifique, Mila ; Professeur associé, Université de Montréal et Université McGill; et Responsable scientifique, Adaption Labs

; Professeur associé, et Sasha Luccioni - Cofondatrice et directrice scientifique, Sustainable AI Group

George Osborne - Directeur général et Responsable de OpenAI pour les Pays, OpenAI

Joëlle Pineau - Cheffe de l'IA, Cohere

Calista Redmond - Vice-présidente des initiatives mondiales, NVIDIA

Ilhan Scheer - Co-chef de la direction, Aleph Alpha

Evan Solomon - Ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, Gouvernement du Canada

John Stackhouse - Premier vice-président, Bureau du chef de la direction, Banque Royale du Canada

Louis Têtu - Président exécutif du conseil d'administration, Coveo

Christian Weedbrook - Fondateur et chef de la direction, Xanadu

La programmation complète est accessible ici.

Cet événement est organisé avec le soutien de près de 200 partenaires des secteurs public et privé. La liste complète des partenaires est disponible ici.

Citations

« Le Canada s'est taillé une réputation mondiale de chef de file en intelligence artificielle grâce à la compétence de nos chercheurs, de nos entrepreneurs et de nos entreprises innovantes. La conférence ALL IN de 2026 met en vedette ce qui se fait de mieux dans l'écosystème canadien de l'intelligence artificielle tout en suscitant de nouvelles possibilités de collaboration, d'investissement et de croissance économique. En réunissant à Montréal des leaders mondiaux et des talents d'ici, nous contribuons à positionner le Canada à l'avant-garde des technologies qui façonneront l'avenir. » -- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« La conférence ALL IN est devenue l'un des plus importants rassemblements pour l'écosystème canadien de l'intelligence artificielle. Elle souligne le travail des chercheurs, des entrepreneurs et des innovateurs qui stimulent la croissance et suscitent des possibilités partout au pays. Notre gouvernement est fier d'appuyer cet événement, car il illustre ce que la Stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle permettra d'accomplir, soit transformer une recherche de calibre mondial en emplois, en entreprises et en investissements. Le Canada a contribué à façonner la révolution mondiale de l'intelligence artificielle, et nous nous employons à consolider notre avance tout en collaborant avec des partenaires de confiance à l'échelle internationale. Nous sommes heureux d'accueillir l'Allemagne en tant que pays à l'honneur cette année et nous espérons approfondir nos relations en matière de développement et d'adoption responsables de cette technologie. » -- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Montréal est fière d'accueillir à nouveau la communauté mondiale de l'intelligence artificielle à l'occasion de ALL IN. Notre métropole a toujours été un lieu où les talents, les idées et l'innovation se rencontrent. ALL IN est une occasion de miser sur cette force, de créer de nouveaux partenariats et de transformer notre expertise en occasions concrètes pour nos entreprises et notre population. Nous sommes fiers d'accueillir le monde à Montréal et de contribuer à façonner la suite. » -- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Nous sommes impatients d'accueillir la communauté technologique mondiale ainsi que notre Pays à l'honneur, l'Allemagne, à ALL IN 2026, à Montréal. ALL IN s'est imposé comme un carrefour international de premier plan en IA, réunissant les esprits visionnaires qui façonnent l'avenir de l'industrie. Nous exprimons notre sincère gratitude à l'ensemble des partenaires et des équipes qui font de cette conférence un événement de calibre mondial. Cette quatrième édition réaffirme notre mission fondamentale : entièrement consacré à l'innovation et aux technologies, ALL IN offre une plateforme mondiale d'échange, présente les avancées en IA qui transforment les industries et les sociétés, et favorise des liens essentiels entre les bâtisseurs, les investisseurs, les organisations qui adoptent l'IA et celles qui rendent son déploiement possible. » -- Hélène Desmarais, fondatrice et coprésidente du conseil d'administration, SCALE AI; cofondatrice et présidente du conseil d'administration, ALL IN

« À titre de plus grand événement d'IA et de technologies au Canada, ALL IN offre une plateforme puissante pour faire rayonner les champions canadiens, rapprocher les leaders mondiaux, attirer les investissements et présenter notre écosystème de calibre mondial. Partout dans le monde, les grands événements technologiques constituent des actifs nationaux stratégiques pour les pays qui cherchent à accélérer l'innovation, à renforcer leur compétitivité mondiale et à consolider leur leadership technologique -- et c'est précisément ce que ALL IN bâtit pour le Canada. » -- Isabelle Turcotte, cofondatrice et cheffe de la direction, ALL IN

« ALL IN a été créé par SCALE AI afin de combler l'écart entre l'innovation canadienne et son adoption concrète par les entreprises. En plaçant les services et les solutions d'IA conçus au pays au premier plan, ALL IN offre aux organisations de tous les secteurs et de toutes les régions une place de marché directe pour découvrir, évaluer et adopter les technologies locales. Choisir une IA conçue au Canada permet à nos entreprises d'accroître leur productivité, de renforcer leur avantage concurrentiel et de stimuler une croissance économique durable ici même, au pays. » -- Julien Billot, directeur général, SCALE AI (Initiateur et coorganisateur)

« Le Canada possède les talents, l'innovation et l'expertise nécessaires pour être un chef de file mondial en intelligence artificielle. Avec ALL IN 2026, nous sommes fiers d'accueillir des dirigeants d'entreprise, des chercheurs et des représentants gouvernementaux de plus de 40 pays afin de leur faire découvrir ce que le Canada fait de mieux, d'aligner nos ambitions communes et de nouer des partenariats internationaux avec des alliés. » -- Valérie Pisano, présidente et cheffe de la direction, Mila (Coorganisateur)

Accréditation des médias

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À propos de ALL IN (allinevent.ai)

ALL IN est le plus grand événement d'intelligence artificielle et de technologies au Canada, ainsi que la vitrine internationale du leadership technologique canadien. Soutenu par l'écosystème canadien de l'innovation, ALL IN rassemble les décideurs, bâtisseurs et visionnaires qui façonnent l'économie de demain. ALL IN se tient chaque année à Montréal, avec des événements satellites organisés partout au Canada. En 2026, les ALL IN Talks ont eu lieu à Vancouver et à Toronto.

SOURCE ALL IN

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