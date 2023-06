- L'accord représente le premier partenariat de distribution d'ALK Life Science Solutions au Canada ainsi que le premier partenariat de Galenova pour la distribution de flacons vides stériles. -

OKLAHOMA CITY, le 14 juin 2023 /CNW/ - ALK Life Science Solutions, une unité commerciale d'ALK- Abelló , Inc. (ALK), desservant le marché nord-américain des emballages pharmaceutiques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec Galenova, dont le siège social est à Saint-Hyacinthe, Québec, pour la distribution de fioles en verre de haute qualité au Canada.

Les pharmacies de préparations stériles, les hôpitaux et les laboratoires de partout au Canada peuvent désormais commander les fioles stériles chez Galenova, offrant ainsi une facilité et un accès supplémentaire aux clients canadiens.

Fondée en 1994, Galenova est spécialisée dans la distribution d'ingrédients actifs, de produits chimiques, de matériel, d'équipements et de fournitures pharmaceutiques aux pharmacies et aux hôpitaux partout au Canada. Galenova détient plusieurs licences auprès de Santé Canada, est un établissement enregistré auprès de la FDA et opére selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles et est ISO 9001.

« ALK Life Science Solutions est fière de compter sur Galenova afin de distribuer les fioles stériles. Galenova est une société partageant des valeurs communes de qualité et de service exceptionnel avec une réputation d'excellence», a déclaré Heath Bowman, gestionnaire principal, division des sciences de la vie chez ALK. « Nous sommes heureux de travailler avec Galenova pour continuer à fournir des flacons en verre fiables et de haute qualité aux pharmacies et aux hôpitaux partout au Canada.

« La qualité fait partie de l'ADN de Galenova. L'établissement d'un accord de distribution avec ALK Life Science partageant les valeurs fondamentales de l'entreprise pour un produit aussi critique est fantastique », a déclaré Jean-Philippe Gentès, président de Galenova : "Un excellent accord pour un approvisionnement solide, régulier, de qualité, pour distribuer ces flacons en verre stériles sur le marché canadien."

À propos d'ALK Solutions pour les sciences de la vie

ALK Life Science Solutions produit des fioles stériles conçus afin de garantir l'intégrité des produits conditionnés. Tous les flacons sont testés, stérilisés et assemblés aux États-Unis dans des conditions de haute qualité. ALK Life Science Solutions est une division d'ALK, une société mondiale de solutions contre les allergies qui a comme priorité la qualité de ses produits. Plus d'informations sont disponibles sur le site www.sterilevialsolutions.com .

À propos d'ALK

ALK est une société pharmaceutique mondiale axée sur la recherche et qui se concentre sur la prévention, le diagnostic et le traitement des allergies. Elle commercialise des traitements d'immunothérapie allergénique et d'autres produits et services destinés aux personnes allergiques et aux allergologues. Basée à Hørsholm, au Danemark, ALK emploie environ 2 600 personnes dans le monde et est cotée au Nasdaq de Copenhague. Pour plus d'informations, visitez www.alk.net .

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Médias : Elise Canonico, bureau : +1-512-252-4465

