ALPHARETTA, GA, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ: ALYA) (TSX: ALYA) (« Alithya »), chef de file en stratégie et en transformation numérique regroupant plus de 2 000 professionnels et offrant des solutions d'entreprise aux États-Unis, au Canada et en Europe, a annoncé aujourd'hui sa nomination en tant que finaliste pour le prix du partenaire de l'année de Microsoft dans la catégorie « Modernize Finance and Operations 2020 ». L'entreprise est ainsi reconnue comme l'un des meilleurs partenaires de Microsoft dans le monde pour avoir fait preuve d'excellence en matière d'innovation et d'implantation de solutions clients basées sur la technologie Microsoft.

« C'est un honneur d'avoir été choisi comme finaliste pour le prix du partenaire de l'année de Microsoft dans la catégorie 'Modernize Finance and Operations 2020', déclare Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya. Chez Alithya, notre objectif est d'être un conseiller de confiance pour nos clients et cette reconnaissance de Microsoft indique que nous y parvenons avec succès. »

Le prix du partenaire de l'année de Microsoft récompense les partenaires de Microsoft qui ont développé et fourni des solutions Microsoft de manière exceptionnelle au cours de la dernière année. Les prix sont répartis en plusieurs catégories, les lauréats étant choisis parmi plus de 3 300 propositions de candidatures provenant de plus de 100 pays du monde entier. Alithya US a été reconnue pour ses solutions et ses services exceptionnels contribuant à la modernisation des fonctions Finance and Operations.

Le prix « Modernize Finance and Operations 2020 » du partenaire de l'année récompense spécifiquement un partenaire qui excelle à fournir des solutions clients innovantes et uniques basées sur Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

« En tant que récipiendaires de plus de 20 prix Microsoft au fil des ans, nous sommes ravis d'être finalistes dans la catégorie « Modernize Finance and Operations 2020 », déclare Russell Smith, président d'Alithya US. Cette reconnaissance renouvelée de la part de Microsoft confirme notre engagement à aider nos clients à atteindre leurs objectifs d'affaires en utilisant la plateforme Dynamics 365 et en adoptant des stratégies infonuagiques. »

« C'est un honneur de reconnaître les gagnants et les finalistes des prix du partenaire de l'année 2020 de Microsoft, a déclaré Gavriella Schuster, vice-présidente, One Commercial Partner, Microsoft. Ces partenaires font tout leur possible en fournissant des solutions appropriées qui résolvent les défis complexes auxquels les entreprises du monde entier sont confrontées, de la communication à la collaboration virtuelles, en passant par l'aide apportée aux clients pour leur permettre de réaliser leur plein potentiel avec les services infonuagiques Azure, et bien plus encore. Je suis fière d'honorer et de féliciter chacun des gagnants et des finalistes. »

À propos du Groupe Alithya et sa pratique Microsoft

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte plus de 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement.

La pratique Microsoft d'Alithya couvre de nombreux aspects, y compris Dynamics, Azure, l'intelligence d'affaires et l'analytique avancée, les solutions numériques, le développement et l'architecture d'applications. Visant l'obtention de résultats, Alithya a déployé les solutions de Microsoft en matière de planification des ressources de l'entreprise (ERP), de gestion de la relation client (CRM), d'intelligence d'affaires (BI) et des solutions numériques pour des centaines de clients.

