Alithya tient son assemblée générale annuelle des actionnaires

L'année 2019 a propulsé Alithya dans un nouveau chapitre de sa croissance

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya »), un chef de file en stratégie et en technologies numériques regroupant 2 000 professionnels hautement qualifiés et offrant des solutions d'entreprises partout au Canada, aux États-Unis et en Europe, a tenu ce matin sa première assemblée annuelle des actionnaires en tant que société cotée en bourse.

Lors de l'assemblée, Paul Raymond, président et chef de la direction, a fait état des nombreuses avancées d'Alithya durant l'exercice 2019. Au nombre de ces faits saillants :

Réalisation d'un placement privé de 52,8 millions $ le 30 octobre 2018;

Clôture, le 1 er novembre 2018, de l'acquisition transfrontalière de la compagnie Edgewater Technology, compagnie comptant quelque 400 professionnels, et dont les opérations étaient essentiellement concentrées aux États-Unis. L'acquisition a permis d'élargir la gamme de services d'Alithya, laquelle se décline maintenant en quatre volets : stratégie d'entreprise, services applicatifs, solutions d'entreprises ainsi que données et analytique;

Entente avec TELUS pour l'acquisition de ses activités de services Web gérés, comprenant le transfert de tous les clients des services Web gérés de TELUS ainsi que la transition d'un groupe d'employés vers l'équipe web existante;

Augmentation de 32 % des revenus entre les exercices 2018 et 2019;

2019; Renforcement de la situation financière avec la conclusion d'une facilité de crédit renouvelable de 60 millions $;

Alithya s'est à nouveau distinguée cette année avec plusieurs reconnaissances en ce qui a trait à la qualité de son savoir-faire :

Pour une 14 e année de suite, Alithya a adhéré au « Inner Circle 2019/2020 » de Microsoft, qui reconnaît l'élite mondiale des partenaires de Microsoft concernant les applications d'affaires;

3 e rang de la liste des meilleurs distributeurs à valeur ajoutée (VAR) pour la solution Dynamics 365 de Microsoft;

Finaliste du Prix du partenaire de l'année de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations pour l'année 2019.

« Notre compagnie a progressé d'un échelon stratégique à un autre en traversant depuis sa fondation en 1992 des périodes de diversification et de croissance afin de devenir la firme en stratégie et transformation numérique qu'elle est maintenant », déclare Paul Raymond, président et chef de la direction. « Aujourd'hui, Alithya présente un bilan sain, une croissance appréciable et un plan stratégique clair. Au cours des trois à cinq prochaines années, Alithya pourra mettre à profit sa présence géographique, son expertise, son offre intégrée et sa position dans la chaîne de valeur pour réaliser sa vision de devenir un leader en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. »

Pour en savoir plus sur la performance d'Alithya et les événements transformationnels de l'exercice 2019, veuillez consulter notre revue annuelle 2019 à revueannuelle2019.alithya.com/ et tous les documents disponibles dans la section Investisseurs du site web.

Les membres du public ainsi que les actionnaires peuvent écouter en direct (et réécouter) l'assemblée en utilisant les liens de webdiffusion (en mode audio seulement) disponibles dans la section Événements du site web à https://www.alithya.com/fr/evenements.

À propos d'Alithya

Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. La responsabilité d'entreprise se situe au cœur de l'approche de la direction, et à ce titre, Alithya promeut la bonne gouvernance, la diversité et le perfectionnement en milieu de travail, les pratiques respectueuses de l'environnement et l'engagement social au sein des collectivités. Pour en savoir plus, visitez le site www.alithya.com.

