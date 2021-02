ALPHARETTA, Ga, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ -Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya »), chef de file en stratégie et transformation numérique fort de plus de 2 200 professionnels hautement qualifiés offrant des solutions d'entreprise à travers les États-Unis, le Canada et l'Europe, a implanté avec succès Microsoft Dynamics 365 Sales pour Millers Mutual Insurance.

Millers Mutual Insurance, assureur régional de biens et de risques divers, s'est associé à Alithya pour utiliser efficacement la plateforme Microsoft Dynamics afin d'effectuer le suivi des agents et des agences accrédités à souscrire des assurances pour son compte.

Grâce à l'implantation de Microsoft Dynamics 365 Sales, Millers Mutual a réduit la durée du processus d'octroi de licence pour une agence de 10 personnes de 3 heures et demie à 1 heure; a obtenu un accès intégré aux renseignements sur les agents qui ne devraient plus être accrédités, éliminant ainsi les frais inutiles de licence et d'accréditation par l'État; a amélioré l'efficacité de la gestion de son réseau d'agences (plus de 4 000 agents); et a gagné 20 % d'efficacité dans son processus d'intégration.

« Comme Millers est une compagnie d'assurance réglementée par l'État, nous devons nous assurer que tous les agents qui souscrivent des contrats en notre nom sont dûment accrédités et titulaires d'une licence, a déclaré Jeffrey S. Pratt, vice-président et directeur financier de Millers Mutual. Grâce à l'implantation réussie de Microsoft Dynamics 365 par Alithya, nous disposons désormais d'un processus automatisé pour tenir à jour notre registre d'accréditations et de licences, ce qui nous permet d'éviter les problèmes de conformité. »

« Microsoft Dynamics 365 est l'outil parfait pour permettre aux compagnies d'assurance de gérer et d'assurer la conformité des licences et des accréditations d'agents et d'agences. Nous sommes ravis de nous associer à Millers Mutual, qui a pu constater ces améliorations, a déclaré John Scandar, vice-président principal, Pratique Microsoft d'Alithya. En tant que conseiller de confiance axé sur les résultats commerciaux, l'objectif d'Alithya est de permettre à nos clients de tirer le meilleur parti de leurs investissements Microsoft. »

À propos de Millers Mutual

Millers Mutual, basée à Harrisburg (Pennsylvanie, États-Unis), est une compagnie régionale d'assurance de dommages au service des entreprises en Pennsylvanie, au Delaware, au Maryland, en Virginie, dans l'Ohio et à Washington, D.C., par l'intermédiaire d'un réseau d'agents indépendants. Pour plus d'informations, consultez le site www.millersinsurance.com.

A propos d'Alithya et de sa pratique Microsoft

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie plus de 2 200 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement.

L'équipe Microsoft d'Alithya offre un service diversifié comprenant les solutions Dynamics, Azure, le développement d'applications, l'analyse de données avancée et en entreprise, des solutions numériques et des services d'architecture. Nos divisions et filiales se concentrent sur les résultats d'affaires et ont aidé des centaines de clients à mettre en place des solutions ERP, CRM, BI et numériques de Microsoft.

