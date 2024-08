MONTRÉAL, le 1er août 2024 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (« Alithya ») annonce son inclusion parmi les meilleurs revendeurs de progiciels financiers en Amérique du Nord, obtenant une position distinguée dans le Top 5 de la liste VAR 100 d'Accounting Today pour 2024.

Chaque année, l'équipe éditoriale d'Accounting Today classe les meilleurs revendeurs de progiciels financiers d'Amérique du Nord provenant de divers fournisseurs. Cette distinction souligne l'engagement d'Alithya envers l'innovation dans le domaine de la transformation des entreprises, en particulier en ce qui concerne les efforts de modernisation des systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP).

Parmi les tendances qui façonnent l'approche d'Alithya en matière de mise en œuvre d'ERP, on note un intérêt croissant pour les technologies d'IA intégrées à ces systèmes et un accent particulier sur la cybersécurité. Avec plus de 20 ans d'expérience en tant que partenaire primé de Microsoft et d'Oracle, Alithya est à l'avant-garde des mises en œuvre à ce moment crucial, offrant à ses clients des solutions innovantes pour l'avenir de leurs entreprises.

Citation de Bernard Dockrill, chef de l'exploitation chez Alithya :

« Nous sommes ravis de cet honneur, qui témoigne de notre engagement et de notre expertise dans la mise en œuvre des solutions ERP Cloud de Microsoft et d'Oracle, stimulant ainsi les transformations numériques de nos clients. Cette reconnaissance reflète la capacité d'Alithya à répondre aux besoins évolutifs des entreprises dans divers secteurs d'affaires. »

Pour plus d'informations sur la gamme complète de services de mise en œuvre d'ERP d'Alithya qui aident les entreprises à moderniser leur empreinte technologique, visitez https://www.alithya.com/fr/services/transformation-organisationnelle/planification-des-ressources-dentreprise-erp.

Pour plus d'informations sur la liste VAR 100 d'Accounting Today, visitez https://www.accountingtoday.com/data/the-2024-var-100

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : le conseil stratégique, la transformation organisationnelle et l'accompagnement technologique.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis, et elle est sur le point d'obtenir une attestation carboresponsable et une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses et leur engagement à agir avec intégrité.

SOURCE Alithya Canada inc.

Pour plus d'informations: Benjamin Cerantola, Directeur des communications, [email protected]