L'accès à un bassin de talents en informatique hautement qualifiés aidera à répondre à la demande croissante des services innovants de l'entreprise

MONTRÉAL, le 4 août 2021 /CNW Telbec/ - Alithya (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) est ravie d'annoncer l'ouverture d'une filiale à Tanger, au Maroc, où nous comptons tirer profit du riche bassin de talents de l'Afrique du Nord pour renforcer l'expertise de nos équipes et contribuer à la progression des initiatives novatrices du Centre de solutions numériques mondial d'Alithya actuellement composé de plus de 650 professionnels hautement qualifiés.

Alors qu'Alithya poursuit l'expansion de ses activités en Amérique du Nord et en Europe, une demande croissante pour ses services de transformation exige de nouvelles approches créatives pour dénicher des professionnels des TI qualifiés afin de répondre aux besoins des clients. Pour contrer les pénuries régionales, Alithya recrute au sein de l'important bassin de jeunes professionnels détenant un diplôme universitaire en TI du Maroc. Les nouvelles recrues, dont le travail se déroulera principalement à distance, seront intégrées aux équipes nord-américaines et européennes d'Alithya et contribueront à des projets d'envergure mondiale.

Une porte d'entrée vers le recrutement de personnel des TI

La ville de Tanger, deuxième plus grand centre économique du Maroc, comporte trois écoles d'ingénierie ayant produit plus de 8 000 diplômés actuellement en recherche d'emploi. Alithya est en mesure d'élargir l'expertise offerte à ses clients des marchés actuels en puisant dans ce vaste regroupement de professionnels des technologies. De plus, la main-d'œuvre spécialisée en technologies du Maroc est constituée d'une multitude d'anglophones et de francophones, ce qui correspond aux deux langues principales utilisées dans le cadre des activités d'Alithya.

Citation de Steeve Duchesne, vice-président principal, Solutions numériques, Alithya :

« L'expertise technique et le professionnalisme sont au cœur de toutes les activités d'Alithya. L'expertise de nos employés constitue la force sur laquelle tous nos clients comptent pour les appuyer dans tous leurs projets complexes. Alors que le monde entier sort de la pandémie avec des besoins d'autant plus criants en matière de transformation numérique, Alithya prend des mesures proactives pour s'assurer que nous disposons de suffisamment de professionnels qualifiés pour répondre à cette demande. Tout professionnel qui s'ajoute à notre équipe est formé selon notre modèle de gouvernance de projets, "l'Approche Alithya", ce qui nous assure que nos clients bénéficient en tout temps de la même méthode éprouvée visant à livrer des projets de qualité dans les délais prévus. »

