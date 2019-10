Alithya remporte un prix Créateur d'emplois du Québec 2019

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya »), un chef de file en stratégie et en technologies numériques regroupant plus de 2 000 professionnels hautement qualifiés et offrant des solutions d'entreprises partout au Canada, aux États-Unis et en Europe, est fier de s'être vu mériter le prix Champion de la région de Montréal dans le cadre des Prix Créateurs d'emplois du Québec 2019.

Ce prix souligne la performance remarquable d'Alithya et ses nombreux efforts pour créer des emplois de qualité dans la région métropolitaine. Alithya et les trente-huit autres entreprises ayant le plus contribué à la création et au maintien d'emplois dans toutes les régions du Québec ont été célébrées hier lors de la troisième édition de ce grand rendez-vous économique qui s'est tenu à Québec.

« Je suis très fier de recevoir, pour une deuxième fois, ce prix qui reconnaît notre leadership en matière de création d'emploi, affirme Paul Raymond, président et chef de la direction. Je suis d'autant plus heureux compte tenu de la qualité des emplois que nous créons, et les défis stimulants que notre prestigieuse liste de clients nous permet d'offrir à nos professionnels. Grâce à leur talent, nos experts font une différence dans la transformation numérique des entreprises au Québec, et plus largement en Amérique du Nord et en Europe. Aussi, nous nous faisons un point d'honneur d'avoir une forte présence au Québec et d'y orchestrer des décisions d'affaires qui contribuent à une économie forte et pérenne. »

Alithya est engagée à maintenir son rôle de chef de file en matière de création d'emplois de qualité au Québec, et ailleurs dans le monde où elle est présente. Alithya a comme priorité de cultiver le bien-être de ses professionnels, leur épanouissement professionnel, et ce, en investissant dans leur développement et en favorisant une culture de collaboration et d'appartenance.

Un jury indépendant de haut niveau a évalué les candidatures en fonction du nombre d'emplois créés et maintenus au cours de l'année 2018.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte plus de 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. La responsabilité d'entreprise se situe au cœur de l'approche de la direction, et à ce titre, Alithya promeut la bonne gouvernance, la diversité et le perfectionnement en milieu de travail, les pratiques respectueuses de l'environnement et l'engagement social au sein des collectivités. Pour en savoir plus, visitez le site www.alithya.com.

