ALPHARETTA, Ga., le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ : ALYA) (TSX : ALYA) (« Alithya »), un chef de file en stratégie et en transformation numérique qui emploie plus de 3 000 professionnels hautement qualifiés et offre des solutions d'entreprise cloud aux États-Unis, au Canada et en Europe, est ravi d'annoncer qu'il a remporté un prix Eagle qui souligne l'excellence des partenaires de Microsoft dans le recrutement de clients utilisant Microsoft Dynamics 365. Ce prix prestigieux récompense les entreprises audacieuses qui établissent de nouveaux standards avec Microsoft Dynamics 365.

Avec plus de 1 500 déploiements réussis, Alithya est l'un des plus importants revendeurs de Microsoft Dynamics 365. La compagnie a aidé plus de 500 entreprises d'envergure mondiale à rationaliser leurs activités, à améliorer leurs services et à rentabiliser leurs canaux de vente. L'expertise d'Alithya en matière de stratégie et d'exécution aide les clients à exploiter la puissance de Microsoft Dynamics 365 afin de tirer profit des solutions de planification des ressources de l'entreprise (ERP), de la gestion de la relation client (CRM) et de l'intelligence d'affaires (BI), ainsi que de solutions numériques physiques et infonuagiques.

Citation de Russell Smith, président d'Alithya US :

« Les clients sont au cœur des préoccupations d'Alithya. C'est pourquoi ils nous confient leurs projets informatiques transformationnels. Ce prix Eagle reconnaît notre succès auprès d'un groupe sélect de partenaires Microsoft certifiés et témoigne également du niveau de confiance que nos clients accordent à l'expertise d'Alithya. »

À propos des prix Eagle

Les prix Eagle sont remis à des partenaires Microsoft Dynamics 365 qui se démarquent dans l'apport de valeur ajoutée aux clients. Ce prix représente l'un des nombreux programmes de reconnaissance des réussites et de l'innovation des partenaires mondiaux de Microsoft, qui génèrent collectivement près d'un billion de dollars grâce à la technologie de Microsoft.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie plus de 3 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions d'entreprise cloud, les services applicatifs et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. En apprendre plus sur alithya.com.

