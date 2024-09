MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Le Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (« Alithya ») est fier de publier son rapport ESG pour l'exercice 2024, qui fait état de progrès continus vers l'atteinte de ses objectifs.

Faits saillants

L'exercice 2024 a marqué la poursuite de notre engagement à conjuguer notre aspiration à faire ce qui est juste avec notre détermination à bien faire les choses :

Obtention de l'attestation Carboresponsable MC en reconnaissance des mesures concrètes que nous avons mises en place pour réduire notre empreinte environnementale.

en reconnaissance des mesures concrètes que nous avons mises en place pour réduire notre empreinte environnementale. Réduction de nos émissions de carbone de 23 %, pour un total de 977 tonnes d'équivalent CO 2 émises.

émises. Obtention de la Certification Parité de niveau Bronze décernée par La Gouvernance au Féminin pour la troisième année consécutive.

Atteinte de la phase III du processus d'accréditation de Relations progressistes avec les autochtones de niveau Bronze.

Alithya a atteint une représentation de 33 % de femmes au sein de son conseil d'administration actuel.

Obtention de deux prix OCTAS pour la conception de miroirs connectés destinés à une résidence intelligente administrée par la Fondation Les Petits Rois, où logent de jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.

Message de Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« Notre engagement à faire ce qui est juste est inscrit dans notre ADN et transparaît dans les avancées que nous avons réalisées à l'égard de nos initiatives ESG. Il témoigne du dévouement inébranlable de nos équipes exceptionnelles, que je remercie de tout cœur. Nos ambitions se reflètent également dans le plan stratégique des exercices 2025-2027 d'Alithya, qui souligne notre cheminement indéfectible vers la responsabilité et l'excellence en matière d'environnement, de société et de gouvernance, y compris nos intentions en vue d'obtenir une certification de neutralité carbone. »

Pour lire le rapport ESG de l'exercice 2024, consultez notre page Web sur notre Stratégie ESG : https://www.alithya.com/fr/investisseurs/strategie-esg.

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde, portée par son expertise et son intelligence collective afin de concevoir des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la transformation d'entreprise et l'accompagnement technologique.

Ses équipes ont l'ambition de conjuguer leur aspiration à faire ce qui est juste avec leur détermination à bien faire les choses. Alithya a obtenu des certifications pour la parité entre les genres et la carbo-responsabilité et s'emploie à obtenir une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones et une attestation de carboneutralité.

