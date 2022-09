La société s'engage à agir avec intégrité

MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya » ou la « société ») est fière de publier son premier rapport ESG. Il s'agit d'un document complet qui détaille l'engagement de la société envers l'excellence environnementale, sociale et de gouvernance. Le rapport ESG d'Alithya décrit les pratiques exemplaires actuelles de la société, ainsi que les mesures essentielles qui devront être mises en place à l'avenir.

Citation de Paul Raymond , président et chef de la direction d'Alithya :

« Les principes ESG s'inscrivent à tous les niveaux de l'écosystème d'Alithya. La société a des effets considérables sur les secteurs économiques importants que nous servons. Depuis sa création, la société a assumé la responsabilité d'être un agent de changement dans son secteur, notamment en aidant ses clients dans leur transition vers une économie plus durable. Chez Alithya, nous sommes persuadés que la poursuite de l'excellence environnementale, sociale et de gouvernance peut être parfaitement en phase avec les objectifs commerciaux, et que la valeur peut être créée par la durabilité. Ce rapport ESG représente une étape importante dans ce processus et un engagement qui, nous l'espérons, rendra fières nos parties prenantes. »

Voici les principaux points forts du premier rapport ESG d'Alithya :

Les talents : Alithya place le capital humain au cœur de son plan stratégique à long terme. La société s'est efforcée d'encourager une culture de collaboration et de responsabilisation en veillant à ce que les employés disposent de tous les outils nécessaires pour contribuer à leur bien-être et à leur croissance personnelle. Alithya investit fortement dans le développement de ses dirigeants et de ses employés afin d'être un employeur de premier ordre.





Alithya place le capital humain au cœur de son plan stratégique à long terme. La société s'est efforcée d'encourager une culture de collaboration et de responsabilisation en veillant à ce que les employés disposent de tous les outils nécessaires pour contribuer à leur bien-être et à leur croissance personnelle. Alithya investit fortement dans le développement de ses dirigeants et de ses employés afin d'être un employeur de premier ordre. La culture organisationnelle : Depuis plus de 30 ans, la culture d'Alithya repose sur des valeurs fondamentales telles que la confiance, le respect, l'intégrité, la créativité, le bien-être et la passion. Ces valeurs jouent un rôle essentiel dans les activités quotidiennes de la société, que ce soit au niveau de son processus de recrutement, de son approche stratégique en matière d'acquisitions, de son engagement en faveur de l'excellence en milieu de travail ou encore de ses actes de bienfaisance.





Depuis plus de 30 ans, la culture d'Alithya repose sur des valeurs fondamentales telles que la confiance, le respect, l'intégrité, la créativité, le bien-être et la passion. Ces valeurs jouent un rôle essentiel dans les activités quotidiennes de la société, que ce soit au niveau de son processus de recrutement, de son approche stratégique en matière d'acquisitions, de son engagement en faveur de l'excellence en milieu de travail ou encore de ses actes de bienfaisance. La cybersécurité et la confidentialité des données : L'engagement d'Alithya de se positionner comme un exemple d'intégrité en matière de cybersécurité commence dans ses bureaux, puisque son modèle d'affaires repose sur la gestion efficace de ses systèmes et de ses données. À l'extérieur de la société, de la salle de commande à la salle du conseil d'administration, les produits et les services à technologies avancées d'Alithya aident les clients en finance, au gouvernement, ainsi que dans le domaine de l'énergie renouvelable et d'autres secteurs très sensibles, à se doter des outils dont ils ont besoin afin de devancer les cybermenaces qui évoluent rapidement.





L'engagement d'Alithya de se positionner comme un exemple d'intégrité en matière de cybersécurité commence dans ses bureaux, puisque son modèle d'affaires repose sur la gestion efficace de ses systèmes et de ses données. À l'extérieur de la société, de la salle de commande à la salle du conseil d'administration, les produits et les services à technologies avancées d'Alithya aident les clients en finance, au gouvernement, ainsi que dans le domaine de l'énergie renouvelable et d'autres secteurs très sensibles, à se doter des outils dont ils ont besoin afin de devancer les cybermenaces qui évoluent rapidement. La gouvernance : Alithya vise aussi à se positionner à titre de conseiller de confiance en offrant des solutions numériques personnalisées à ses clients. La confiance et la gouvernance constituent deux éléments clés du succès qui permettront à Alithya de se démarquer de la concurrence dans un marché des services technologiques fragmenté et très concurrentiel. Pour ce faire, toutes les parties prenantes (nos clients, nos employés et nos partenaires) doivent être convaincues qu'Alithya, guidée par un solide leadership, a mis en œuvre une stratégie bien définie qui la mènera au succès et un plan pour assurer son avenir.





Alithya vise aussi à se positionner à titre de conseiller de confiance en offrant des solutions numériques personnalisées à ses clients. La confiance et la gouvernance constituent deux éléments clés du succès qui permettront à Alithya de se démarquer de la concurrence dans un marché des services technologiques fragmenté et très concurrentiel. Pour ce faire, toutes les parties prenantes (nos clients, nos employés et nos partenaires) doivent être convaincues qu'Alithya, guidée par un solide leadership, a mis en œuvre une stratégie bien définie qui la mènera au succès et un plan pour assurer son avenir. La transition vers une économie à faible émission de carbone : Alithya assume la responsabilité de répondre aux attentes des parties prenantes en menant ses activités de manière responsable. À l'extérieur de la société, les projets technologiques complexes font partie intégrante des activités d'Alithya et contribuent en fin de compte à la transition de nos clients vers une économie à moindres émissions de carbone. La société assume la responsabilité de fournir des produits et des services ayant le moins de répercussions négatives possible sur l'environnement. En tant que fournisseur de services de transformation numérique, l'empreinte environnementale interne d'Alithya est relativement faible. La société comprend néanmoins l'importance d'établir clairement l'impact de l'ensemble de ses activités, notamment l'incidence du matériel informatique destiné à l'hébergement infonuagique. À cet égard, Alithya a mis en place de nombreuses initiatives visant à réduire son empreinte interne, y compris des mesures ciblant le télétravail, la réduction des déchets, l'optimisation du recyclage et l'utilisation d'installations efficaces dans des bâtiments certifiés LEED ayant recours à des énergies renouvelables.

Accédez au rapport ESG complet d'Alithya ici : https://www.alithya.com/hubfs/Rapport_ESG_2022_Fr.pdf

Énoncés Prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens attribué à « forward looking statements » dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres dispositions applicables portant sur les règles refuges américaines (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futurs et des perspectives d'affaires d'Alithya, et d'autres énoncés portant sur la stratégie commerciale et les plans d'Alithya ou se rapportant à des caractérisations de situations ou d'événements futurs constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « s'attend à », « entend », « prévoit », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « peut », « doit », « continue », « projette », « cible » et des termes ou expressions similaires ou des variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces termes et expressions particuliers.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider notamment les investisseurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d'Alithya et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les facteurs énoncés dans les rapports de gestion annuels et trimestriels d'Alithya ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États Unis à l'occasion et que l'on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com, et sur EDGAR, au www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a actuellement pas connaissance ou qu'elle juge actuellement comme étant négligeables pourraient avoir une incidence défavorable importante sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, son entreprise ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés comportant de l'information prospective, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file de confiance en stratégie et en transformation numérique qui emploie 3 900 professionnels dévoués et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance organique accélérée et d'acquisitions complémentaires afin de faire de la société un chef de file à l'échelle mondiale. L'offre intégrée de la société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services de modernisation applicatifs, ainsi que les données et l'analytique.

SOURCE Alithya

Renseignements: Rachel Andrews, Vice-présidente, Communications et Marketing, [email protected]