ALPHARETTA, Ga., le 9 sept. 2024 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (« Alithya ») annonce qu'il participera à l'événement Oracle CloudWorld 2024, qui se tiendra du 9 au 12 septembre au Venetian Convention & Expo Center à Las Vegas, au Nevada.

Alithya animera une séance d'information en compagnie de son client, McKesson, un acteur important du domaine des sciences de la santé et de la vie, pour parler de la réussite de la mise en œuvre d'applications Oracle Cloud. McKesson collabore notamment avec des entreprises biopharmaceutiques, des fournisseurs de soins de santé, des pharmacies, des fabricants ainsi que des organismes gouvernementaux et leur fournit des aperçus, des produits et des services qui facilitent l'accès à des soins de qualité, entre autres en les rendant plus abordables.

La présentation, intitulée From Servers to the Stratosphere: McKesson's Journey from On-Premises to Cloud (Des serveurs à la stratosphère : la transition de McKesson de l'hébergement local à l'infonuagique), se tiendra le mardi 10 septembre de 11 h 45 à 12 h 30, heure du Pacifique. La séance portera sur les réalisations remarquables de McKesson qui sont le produit de sa migration vers Oracle Cloud de même que sur ses plans pour parvenir à une infrastructure infonuagique hautement performante.

Citation de Mike Feldman, vice-président principal, Pratique Oracle d'Alithya :

« McKesson est un partenaire de longue date d'Alithya, et le récit détaillé de la modernisation de leurs systèmes aidera d'autres entreprises à mieux comprendre les avantages que procurent les solutions Oracle Cloud. Les résultats quantitatifs qu'a obtenus McKesson sont un exemple probant des bienfaits d'un partenariat avec Alithya. »

Alithya, commanditaire d'Oracle CloudWorld 2024, sera présente tout au long de l'événement au kiosque 74, dans la salle d'exposition.

Pour obtenir des détails au sujet d'Oracle CloudWorld 2024, veuillez visiter le site https://www.oracle.com/cloudworld/ .

Pour en savoir davantage sur l'offre d'Alithya en matière de mises en œuvre infonuagiques d'Oracle, visitez : https://www.alithya.com/fr/technologies/oracle/solutions-infonuagiques-doracle.

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde, portée par son expertise et son intelligence collective afin de concevoir des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la transformation d'entreprise et l'accompagnement technologique.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis et s'emploie à obtenir une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones et une attestation Carboresponsable. Ses équipes ont l'ambition de conjuguer leur aspiration à faire ce qui est juste avec leur détermination à bien faire les choses.

