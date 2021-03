MONTRÉAL, le 3 mars 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya »), un chef de file en matière de transformation numérique, continue d'innover en étendant la portée de sa pratique d'assurance qualité au moyen d'une nouvelle solution exclusive permettant d'automatiser et de certifier les plans de tests des modules Oracle Fusion Cloud.

A la suite du lancement aujourd'hui d'Alithya Gestion et Automatisation de Tests pour Oracle, les organisations titulaires de modules Oracle Fusion Cloud peuvent désormais exécuter des tests de mises à jour trimestrielles de façon automatique en quelques clics. Puisque la plateforme est hébergée dans le cloud, les clients n'ont pas besoin de l'installer ou de la configurer. La nouvelle solution d'automatisation d'Alithya regroupe plus de 600 scénarios de tests certifiés pour des fonctionnalités essentielles d'Oracle Fusion Cloud, en plus des stratégies déjà intégrées à la plateforme ainsi que des résultats accessibles en tout temps.

« Nous sommes très fiers de renforcer la pratique d'assurance qualité d'Alithya en ajoutant une nouvelle solution logicielle à notre offre. Le lancement d'Alihtya Gestion et Automatisation de Tests pour Oracle changera la donne pour les équipes responsables des tests fonctionnels de leurs entreprises sur les plateformes Oracle. Les organisations réaliseront des économies importantes en réduisant la durée de leur processus de tests de plus de 80 %. Qu'elles soient composées ou non de spécialistes en assurance qualité, les équipes pourront profiter de la solution, puisqu'Alithya programmera les tests trimestriels à effectuer pour le compte de ses clients. »

- Steeve Duchesne, vice-président principal, Solutions numériques, Alithya

« À titre d'Oracle Platinum Partner, Alithya s'engage à accompagner sa clientèle existante et ses nouveaux clients dans la mise en œuvre de projets Oracle adaptés à leurs besoins, tout en leur offrant du soutien connexe. En plus de notre nouvelle plateforme de gestion et d'automatisation de tests pour Oracle Fusion Cloud, Alithya présente une offre de services d'assurance qualité complète permettant aux clients d'anticiper, de planifier et d'exécuter de nouvelles versions d'Oracle au sein de leur organisation. »

- Mike Feldman, vice-président principal, Pratique Oracle US, Alithya

« Alithya possède une feuille de route éprouvée en matière d'automatisation de tests et de mise en œuvre de solutions Oracle, notamment grâce à l'expertise complémentaire qu'elle a obtenue dans le cadre de ses acquisitions des dernières années. Nous développons et renforçons notre pratique d'assurance qualité au moyen d'une nouvelle solution logicielle. Ce lancement s'inscrit dans la stratégie d'affaires d'Alithya qui intègre progressivement de nouvelles solutions d'affaires intégrées et une expertise spécialisée. »

- Claude Rousseau, chef de l'exploitation, Alithya

Pour en savoir plus à propos d'Alithya Gestion et Automatisation de Tests pour Oracle, visitez https://www.alithya.com/fr/alithya-gestion-et-automatisation-de-tests-pour-oracle. Alithya Gestion et Automatisation de Tests pour Oracle est également disponible sur Oracle Cloud Marketplace.

À propos d'Alithya

Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte plus de 2 200 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur alithya.com.

Renseignements: Benjamin Cerantola, Conseiller principal, Communications d'entreprise, 514 285-0006, poste 6480, [email protected]

