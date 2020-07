La surveillance des opérations boursières AI-FI MC est une solution conçue pour aider les institutions financières à faire face à l'augmentation rapide des volumes d'échanges, à la complexité du marché et des échanges, et à l'accroissement des obligations réglementaires pour toutes les catégories d'actifs. Alithya a publié une courte vidéo qui présente un aperçu de sa solution de surveillance des opérations boursières AI-FI MC et décrit comment les institutions peuvent gérer facilement les défis les plus complexes en matière de surveillance et de conformité. Cette vidéo est accessible ici : https://www.alithya.com/fr/solutions/ai-fi/surveillance-des-operations-boursieres-ai-fi .

« Dans l'environnement actuel, caractérisé par des volumes d'échanges élevés et des obligations réglementaires croissantes, nos clients doivent pouvoir compter sur des solutions qui non seulement identifient les activités suspectes, mais qui peuvent aussi évoluer en fonction des changements de comportement, sans avoir à ajouter du personnel supplémentaire, mentionne Nigel Fonseca, vice-président principal, Alithya. En déployant la solution de surveillance des opérations boursières AI-FIMC sur Microsoft Azure, nous avons augmenté notre flexibilité en matière de configuration, tout en réduisant le temps et les coûts d'implantation. Les fonctionnalités de sécurité avancées d'Azure garantissent que les données de nos clients sont hautement sécurisées. »

Le déploiement de la surveillance des opérations boursières AI-FIMC dans une grande banque canadienne a permis d'accroître l'efficacité opérationnelle grâce à la réduction des faux positifs de près de 95 %. La solution comporte des règles qui couvrent les actions, les produits dérivés, les titres à revenu fixe et les opérations de change dans tout le Canada, les États-Unis, l'Asie-Pacifique, l'UE et le Royaume-Uni. Les équipes de conformité peuvent maintenant examiner jusqu'à deux millions de transactions en quelques minutes, et donc se concentrer sur les analyses à forte valeur ajoutée et sur d'autres activités de conformité.

« Nous sommes heureux de collaborer avec des partenaires comme Alithya qui conçoivent des solutions pour le secteur des services financiers en vue de débloquer de nouvelles capacités pour leurs clients, déclare Jason Hermitage, vice-président, Activités commerciales, Microsoft Canada. En utilisant la plateforme infonuagique et fiable de Microsoft pour alimenter la solution de surveillance des opérations boursières AI-FIMC, les clients d'Alithya bénéficieront de la portée, la flexibilité, la fiabilité et la sécurité offertes par Microsoft Azure. »

AI-FIMC est une suite de solutions à base d'IA qui s'appuient sur l'expertise d'Alithya en matière d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond. AI-FIMC est un jeu de mots en anglais sur le terme « hifi », car la marque intègre les concepts d'intelligence artificielle (AI) et de fidélité (FI).

AI-FIMC est une marque déposée de Groupe Alithya inc. Pour en savoir plus sur les solutions AI-FIMC, visitez https://www.alithya.com/fr/solutions/ai-fi-solutions.

À propos d'Alithya

Alithya, un partenaire global de Microsoft, est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte plus de 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. La responsabilité d'entreprise se situe au cœur de l'approche de la direction, et à ce titre, Alithya promeut la bonne gouvernance, la diversité et le perfectionnement en milieu de travail, les pratiques respectueuses de l'environnement et l'engagement social au sein des collectivités. Pour en savoir plus, visitez le site www.alithya.com.

