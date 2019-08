Alithya fera une présentation lors de la conférence Midwest IDEAS à Chicago

MONTRÉAL, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya »), chef de file en stratégie et transformation numérique qui compte 2 000 professionnels hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et en Europe, a annoncé aujourd'hui que la compagnie participera à la conférence d'investisseurs Midwest IDEAS le jeudi 29 août 2019 à l'hôtel The Gwen Hotel à Chicago.

Paul Raymond, président et chef de la direction, fera le point sur les principales réalisations et la stratégie d'Alithya lors d'une présentation de groupe le jeudi 29 août à 9 h 45 heure du Centre (soit 10 h 45 heure de l'Est), et lors de rencontres individuelles tout au long de la journée.

L'exercice financier 2019 a été une année de transformation pour Alithya. Elle est passée d'une compagnie privée canadienne de services-conseils en stratégie et en technologie numérique à une nouvelle société ouverte cotée en bourse occupant une place de chef de file nord-américain dans l'industrie, avec une présence en Europe. L'offre intégrée d'Alithya l'a positionnée en tant que conseiller de confiance, avec des compétences de pointe pour concevoir et bâtir des solutions numériques novatrices et efficaces pour répondre aux enjeux d'affaires complexes.

La présentation sera retransmise en direct sur Internet et sera accessible sur le site Web de la conférence, www.IDEASConferences.com, ou dans la section Investisseurs du site Web d'Alithya : https ://investisseurs.alithya.com/.

Les conférences IDEAS offrent aux sociétés de qualité des espaces régionaux indépendants pour présenter les avantages d'investir à un public influent de professionnels de l'investissement. Des informations supplémentaires sur les événements sont disponibles sur www.IDEASconferences.com.

À propos d'Alithya

Le Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. La responsabilité d'entreprise se situe au cœur de l'approche de la direction, et à ce titre, Alithya promeut la bonne gouvernance, la diversité et le perfectionnement en milieu de travail, les pratiques respectueuses de l'environnement et l'engagement social au sein des collectivités. Pour en savoir plus, visitez le site www.alithya.com.

Renseignements: Gladys Caron, Vice-présidente, Communications et relations avec les investisseurs, 514 285-5552, poste 2891, Cellulaire : 514 506-0654, gladys.caron@alithya.com

