Alithya est fière d'annoncer le lancement de son nouveau site web

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya »), un chef de file en stratégie et en transformation numérique qui regroupe 2 000 professionnels hautement qualifiés et qui offre des solutions d'affaires numériques au Canada, aux États-Unis et en Europe, a annoncé le lancement de son nouveau site web, accessible à la même adresse, soit alithya.com. Complètement repensé et redessiné à l'image de la compagnie, il présente de manière intégrée l'offre globale de services que l'entreprise propose aux clients.

Alithya possède dorénavant une vitrine web renouvelée pour assurer sa visibilité et soutenir sa croissance dans ses marchés géographiques et pour accompagner ses clients canadiens, américains et européens afin qu'ils puissent facilement contacter ses experts spécialisés en stratégies d'affaires, services applicatifs, solutions d'entreprise ainsi qu'en données et analytique.

« Nos clients nous confient leurs projets stratégiques et nous font confiance pour les accompagner dans le développement de leurs stratégies technologiques et les appuyer dans leur transformation numérique », indique Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya. « Pour le développement de ce nouveau site, nous avons donc travaillé comme nous le faisons avec nos clients, soit en combinant pragmatisme et créativité. Nous avons maintenant une plateforme sur laquelle il est agréable de naviguer et qui illustre bien la nature grandissante nos opérations internationales dans plusieurs secteurs d'affaires », a tenu à mentionner M. Raymond.

Des contenus enrichis

Ce nouveau site web permet à Alithya de mieux répondre aux attentes de ses clients actuels et futurs puisque les utilisateurs peuvent consulter une variété de contenus. La section « Perspectives » est particulièrement riche sur le plan des sujets, notamment en ce qui a trait aux tendances, et donne accès à un ensemble de fiches techniques, d'articles de blogue, de livres électroniques, d'études de cas, etc. Cette section sera dynamique avec la publication en continu de contenus afin que tous les publics puissent s'informer grâce à notre sélection de sujets variés.

« Ce nouveau site web devient notre plateforme principale de communication avec tous nos publics. Nous sommes très fiers de l'image que nous pourrons dorénavant projeter grâce à ce véhicule, une image d'entreprise innovante et d'une grande rigueur, mais qui en même temps fait preuve tous les jours de souplesse et de créativité dans son approche », ajoute Gladys Caron, vice-présidente, Communications et relations avec les investisseurs.

Par ailleurs, puisque l'entreprise a à cœur de faire valoir la culture d'entreprise d'Alithya, la page Carrières a été bonifiée afin que les meilleurs talents de l'industrie puissent apprécier l'ensemble des possibilités qu'Alithya peut leur offrir sur le plan professionnel.

À propos d'Alithya

Le Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement.

La responsabilité d'entreprise se situe au cœur de l'approche de la direction, et à ce titre, Alithya promeut la bonne gouvernance, la diversité et le perfectionnement en milieu de travail, les pratiques respectueuses de l'environnement et l'engagement social au sein des collectivités. Pour en savoir plus, visitez le site www.alithya.com.

