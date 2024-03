ALPHARETTA, Ga., le 5 mars 2024 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (« Alithya ») est heureux d'annoncer sa participation au programme Oracle HCM Now en tant que partenaire de mise en œuvre. Oracle HCM Now permet aux entreprises de taille moyenne de réunir toutes les personnes et tous les processus liés aux ressources humaines (RH) grâce à une gamme complète de solutions qui peuvent être adoptées progressivement, au fur et à mesure que les organisations prennent de l'ampleur.

La nouvelle offre Oracle Cloud HCM aide les entreprises à écourter les délais de rentabilisation en leur fournissant les solutions nécessaires à leur réussite. Tirant parti d'une approche rentable et d'une mise en œuvre basée sur un court échéancier, la solution d'Oracle élimine la complexité et réduit les interruptions en lien avec les activités courantes d'une organisation.

Citation de Mike Feldman, vice-président principal de la pratique Oracle d'Alithya :

« Forte de sa vaste expérience en implémentation de solutions de gestion du capital humain, Alithya est le partenaire tout indiqué pour participer au programme Oracle HCM Now. Nos méthodes de mise en œuvre éprouvées et nos pratiques exemplaires sont parfaitement adaptées à la portée de ce programme et permettront aux organisations de tirer rapidement parti de ses avantages. »

Les organisations qui choisissent Oracle HCM Now et qui optent pour Alithya comme partenaire d'implémentation profiteront d'une efficience et d'une rentabilité accrues grâce au processus de mise en œuvre de cette solution de gestion du capital humain Oracle Cloud.

Pour obtenir plus de renseignements sur le programme et sur ses avantages, veuillez consulter la page Oracle HCM Now sur le site web d'Alithya.

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : le conseil stratégique, la transformation organisationnelle et l'accompagnement technologique.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis, et elle est sur le point d'obtenir une attestation carboresponsable et une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses et leur engagement à agir avec intégrité.

