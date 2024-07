WillScot et Pacific Life se joindront à Alithya pour une discussion avec des clients

ALPHARETTA, Ga., le 11 juill. 2024 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») est heureux d'annoncer sa 14e participation à l'ODTUG Kscope, une conférence mondiale destinée aux utilisateurs des technologies Oracle qui se tiendra cette année au Gaylord Opryland à Nashville, au Tennessee, du 14 au 18 juillet.

Le sommet inaugural Oracle-ODTUG se déroulera pendant l'événement Kscope24 et rassemblera des cadres et des clients d'Oracle qui examineront ensemble la manière dont des organisations réussissent leur migration infonuagique et renforcent ainsi leur transformation technologique.

Alithya agira à titre de commanditaire et organisera un événement exclusif dans une des plus anciennes caves de vinification de Nashville. WillScot et Pacific Life se joindront à Alithya pendant une discussion en groupe de clients dans le cadre du sommet. Il sera question d'exemples de transformations organisationnelles réussies grâce aux outils EPM d'Oracle. Par ailleurs, dans le cadre de l'une des plus de douze séances techniques organisées par Alithya, Intercontinental Hotels Group (IHG), en collaboration avec Alithya, discutera de la manière dont l'entreprise a migré ses services informatiques sur site à Oracle Cloud.

Citation de Mike Killeen, vice-président principal, Technologie et stratégie, Pratique Oracle chez Alithya :

« La participation d'Alithya à l'événement ODTUG Kscope24 est une occasion pour nous de discuter avec des clients, des utilisateurs d'Oracle, mais aussi avec nos partenaires de l'écosystème Oracle. Chaque année, nous avons hâte de parler du succès qu'ont eu nos clients et de raconter leur histoire aux participants. L'événement Kscope donne aux entreprises l'occasion de mieux comprendre le potentiel des technologies Oracle et les manières de les utiliser pour créer des solutions qui répondent à des problèmes d'affaires précis tout en favorisant l'atteinte des objectifs organisationnels. »

La conférence ODTUG Kscope24

La conférence ODTUG Kscope offre aux participants une expérience dynamique et un environnement d'apprentissage unique. Plus de 250 séances techniques, formations pratiques, symposiums d'une journée et occasions de réseautage en compagnie de spécialistes d'Oracle sont proposés. L'ODTUG Kscope est la principale conférence éducative destinée aux utilisateurs des technologies Oracle. Elle offre une douzaine de parcours d'apprentissage sur différents sujets techniques et accueille des spécialistes d'Oracle du monde entier.

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la transformation organisationnelle et l'accompagnement technologique.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis, et elle est sur le point d'obtenir une attestation carboresponsable et une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses et leur engagement à agir avec intégrité.

