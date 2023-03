ALPHARETTA, Ga., le 15 mars 2023 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya ») annonce la finalisation récente de huit projets de planification de portefeuille d'immobilisations (ou CPP pour Capital Portfolio Planning) avec Oracle Cloud. L'entreprise démontre ainsi sa capacité à tirer parti de la suite de Gestion de la performance d'entreprise (ou EPM pour Enterprise Performance Management) d'Oracle Cloud pour gérer des processus de planification financière.

Déployés dans divers secteurs comme ceux du manufacturier, du transport et des soins de santé, les projets réalisés fournissent aux clients un processus automatisé pour l'ensemble du cycle de vie, aidant ainsi à réduire le temps requis pour mener les activités de planification de portefeuille d'immobilisations, de l'étape de la formulation de la demande à celle de l'exécution.

La planification du portefeuille d'immobilisations d'Alithya (CPP) est une solution exclusive fondée sur des décennies d'expérience acquise auprès des clients d'Oracle dans des environnements avec de gros volumes d'actifs. Le processus CPP d'Alithya gère le cycle de vie du budget d'immobilisations, de la phase de conceptualisation à celles de l'établissement du budget d'immobilisations, de l'autorisation du projet et du suivi continu de la santé financière du programme d'investissement en cours. Le processus CPP d'Alithya offre une proposition de projet d'immobilisations fondée sur les demandes à laquelle s'ajoutent des flux de travaux infonuagiques pour établir et gérer des budgets d'immobilisations.

L'équipe d'Alithya responsable de la mise en œuvre du processus Oracle Cloud CPP fait preuve d'expertise et de leadership éclairé pour que les clients effectuent leurs projets rapidement tout en limitant les risques. Oracle et les clients ont confiance en Alithya pour la mise en œuvre de solutions CPP qui répondent aux besoins des organisations et lient le cycle de vie des immobilisations à leurs solutions Oracle Cloud ERP et EPM.

Citation de Mike Feldman, vice-président principal, Pratique Oracle, Alithya :

« Les entreprises se tournent vers Alithya pour tirer le plein potentiel de leur investissement dans les produits Oracle, car Alithya connaît bien leurs besoins et possède une excellente maîtrise de la technologie Oracle Cloud. Notre solution CPP aide à simplifier la gestion de portefeuilles de projets d'investissement importants en éliminant les processus manuels chronophages qui sont souvent une source d'erreurs. »

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file nord-américain en stratégie et en transformation numérique qui emploie des professionnels dévoués et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance interne accélérée et d'acquisitions complémentaires afin de faire de l'entreprise un chef de file à l'échelle mondiale. L'offre intégrée de la société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique.

À propos de la pratique Oracle d'Alithya

Combinant des services de mise en œuvre et du conseil, la pratique Oracle d'Alithya aide les clients à gérer leurs organisations plus efficacement en connectant la planification financière, opérationnelle, des ressources humaines et de la chaîne d'approvisionnement à tous les niveaux de l'entreprise. Partenaire Oracle depuis plus de 25 ans, Alithya s'appuie sur l'expertise de plus de 300 consultants certifiés et ACE d'Oracle. Elle tient aussi un rôle consultatif auprès de l'équipe de développement des produits Oracle. En 2022, à titre de Partenaire Oracle, Alithya a été finaliste de l'année pour le prix Game Changer Award for ERP/EPM Service Delivery.

Pour en savoir plus à propos d'Alithya, visitez www.alithya.com.

