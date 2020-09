Alithya migrera la suite Oracle EBS vers la solution Oracle ERP Cloud

MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») est heureux d'annoncer que son expertise sera associée une fois de plus à la puissance d'Oracle pour aider une importante municipalité du Québec à déplacer son système de gestion de l'approvisionnement, de finances et d'administration vers un environnement infonuagique, grâce à la solution Oracle ERP Cloud. La nouvelle solution infonuagique remplacera le système sur site (« on-premise ») datant de 2003.

La municipalité recherchait un partenaire hautement spécialisé, ayant réalisé des projets d'envergure et dont son expertise permettrait de migrer la suite Oracle EBS vers la solution ERP Cloud tout en respectant la portée, la qualité et l'échéancier établis.

« En tant que conseiller de confiance du réseau Oracle PartnerNetwork, Alithya mettra de l'avant son approche unique qui est le fruit de plusieurs années d'expérience en implantation, migration et soutien de solutions ERP, affirme Dany Paradis, vice-présidente principale, Québec et Pratique Oracle Canada. Nous sommes enchantés d'accueillir un nouveau client au sein de la communauté d'utilisateurs Oracle ERP Cloud et nous nous réjouissons à l'idée d'épauler celui-ci dans ses besoins actuels et futurs. Ce mandat d'une durée de trois années ans générera des revenus importants pour Alithya et nous permettra de démontrer à nouveau nos compétences à intégrer les solutions Oracle. »

À propos d'Alithya et de son offre infonuagique

Alithya fait partie des prestataires de services qualifiés dans le Catalogue d'offres infonuagiques du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) et d'Infrastructures technologiques Québec (ITQ) afin d'accompagner les organismes publics du Québec dans leur virage technologique. En faisant affaire avec des partenaires réputés dont Microsoft, Oracle et Amazon Web Services (AWS), Alithya se positionne comme un fournisseur de choix en solutions infonuagiques.

L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. Pour en savoir plus, visitez le site www.alithya.com.

