Aliments Greenleaf, EFS, devient le premier et le seul commanditaire spécialisé en protéines d'origine végétale des Canadiens de Montréal

Dans le cadre de ce partenariat de trois ans amorcé en octobre, les partisans des Canadiens de Montréal qui assistent à des matchs à domicile pourront bénéficier de l'offre élargie des comptoirs de restauration, qui comprend désormais des produits de marque Lightlife et Field Roast intégrés à certaines options. Ces marques seront les partenaires spécialisés en protéines d'origine végétale officiels et exclusifs des Canadiens de Montréal et du Centre Bell.

Les jours d'événement, les hamburgers Lightlife et les bols mexicains Field Roast sont servis dans les comptoirs de restauration du M2 Marché-Montréal; les bols mexicains Field Roast seront également offerts dans les comptoirs du restaurant Texan situés aux niveaux 300 et 400. En outre, ce partenariat comprendra des publicités diffusées pendant les matchs et la promotion de détaillants. Dans le cadre du partenariat, les publicités des marques Lightlife et Field Roast seront également bien en vue dans l'ensemble des propriétés du Club de hockey Canadien, y compris sur les bandeaux publicitaires Web, les affiches numériques exposées dans les lieux de confluence et les tableaux de pointage situés dans l'aréna.

« La culture culinaire montréalaise est bien connue au Canada et à l'international, au même titre que les fervents partisans des Canadiens de Montréal. Cette collaboration entre nos deux organisations, qui vise à offrir des aliments délicieux, de haute qualité et d'origine végétale pendant les matchs à domicile et les événements d'échantillonnage, représente une occasion formidable », a déclaré Dan Curtin, président-directeur général des Aliments Greenleaf, EFS. « Notre nouveau partenariat ne pourrait pas nous ravir davantage. »

Un nombre accru de consommateurs adoptent un régime flexitarien, mais ils constatent que manger des aliments d'origine végétale lorsqu'ils sont en déplacement représente un défi. Le partenariat conclu entre les Aliments Greenleaf, EFS et les Canadiens de Montréal permet aux consommateurs de déguster des aliments protéinés d'origine végétale de haute qualité au Centre Bell.

« Nous sommes fiers d'offrir aux visiteurs du Centre Bell une expérience unique et mémorable. Au cours des deux dernières années, nous avons amélioré nos offres alimentaires en y ajoutant des options variées, allant des tacos, au poké en passant par la poutine haut de gamme. Désormais, grâce aux options d'origine végétale, nous pouvons aussi satisfaire aux attentes des partisans qui cherchent des substituts de viande », a affirmé Daniel Trottier, vice-président exécutif du service à la clientèle et des opérations bâtiments du Groupe CH. « En nous associant aux Aliments Greenleaf, EFS, nous nous sommes assurés d'offrir des options pour tous les partisans de hockey et les passionnés de nourriture au Centre Bell. »

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les Aliments Greenleaf, EFS, veuillez visiter le site www.greenleaffoods.com.

À propos des Aliments Greenleaf, EFS

Les Aliments Greenleaf, EFS est une entreprise qui transforme le marché des protéines d'origine végétale au moyen d'une large gamme de produits délicieux et novateurs destinés aux consommateurs qui souhaitent ajouter différentes protéines à leur alimentation. Parmi nos marques phares, mentionnons Lightlife (« Lightlife ») et Field Roast Grain Meat Co.MC (« Field Roast »). Ensemble, ces marques font le bonheur de nos amateurs fidèles de longue date et attirent de nouveaux consommateurs qui ignoraient que les protéines d'origine végétale pouvaient avoir si bon goût. La gamme de produits des marques Lightlife et Field Roast, chefs de fils au sein du marché américain des produits protéinés d'origine végétale réfrigérés, comprend presque 50 produits. Les Aliments Greenleaf, EFS est une filiale indépendante en propriété exclusive des Aliments Maple Leaf inc.

À propos du Groupe CH

Le Groupe CH, l'entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec, a pour mission de faire vivre des expériences uniques et mémorables à ses partisans et spectateurs. Le Groupe CH possède le Club de hockey Canadien inc. et le Rocket de Laval. Par l'intermédiaire d'evenko et de L'Équipe Spectra, la division culturelle et de divertissement fait la promotion et la présentation de plus de 1 500 spectacles, festivals et événements chaque année. En plus d'être propriétaire du Centre Bell à Montréal, le groupe possède des salles de spectacles de toutes tailles, comme le MTELUS, L'Astral et le Théâtre Corona, et agit à titre de gestionnaire exclusif pour plusieurs autres salles, dont la Place Bell à Laval. Le sens de la communauté fait partie de l'ADN du Groupe CH. Par l'entremise de la Fondation CH et la fondation evenko, le groupe transforme la vie de milliers de jeunes au Québec.

SOURCE Greenleaf Foods

Renseignements: Relations avec les médias : Edelman, Jeff Lambert, [email protected]