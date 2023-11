Alima, Centre de nutrition sociale périnatale, dévoile les résultats du Panier à provisions nutritif et économique 2022-2023

MONTRÉAL, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Depuis plus de 70 ans, Alima, Centre de nutrition sociale périnatale (Alima), anciennement connu sous le nom du Dispensaire diététique de Montréal, observe et documente les variations de prix des denrées alimentaires à Montréal. Cette année encore, Alima met à profit son expertise en produisant des données grâce à son Panier à provisions nutritif et économique (PPNE), un outil qui permet d'estimer le coût minimal d'une épicerie équilibrée couvrant les besoins nutritionnels de la population. Selon les données recueillies entre octobre 2022 et juillet 2023, le coût minimal annuel d'une saine alimentation s'élève à 14 137,27 $ pour une famille montréalaise composée de quatre personnes, soit 9,68 $ par jour, par personne. En moins d'un an, le prix du Panier à provisions nutritif et économique s'est accru de 8 %. En cumulant les hausses subies depuis octobre 2021, soit en moins de deux ans, on obtient une augmentation de près de 25 % pour la même famille.

Les résultats du rapport du PPNE 2022-2023

Recueillies sur quatre périodes trimestrielles, soit octobre 2022, janvier, avril et juillet 2023, les données présentées proviennent des relevés de prix effectués dans des épiceries sélectionnées à Lachine, conventionnelles et à escompte. Les résultats ont été obtenus en tenant compte du prix des aliments ainsi que de la quantité d'aliments nécessaire pour répondre aux besoins nutritionnels d'une famille type composée d'un homme, d'une femme, d'une fillette et d'un adolescent. Au total, 68 aliments de base ont été sélectionnés en fonction de leur valeur nutritive et de leur faible coût, le tout en considérant les habitudes de consommation de la population québécoise. Ce rapport est composé de 11 catégories d'aliments : fruits, légumes, produits céréaliers, produits laitiers et boissons végétales, féculents, protéines d'origine animale, protéines d'origine végétale, sucres, matières grasses, préparation commerciale pour nourrissons et céréales pour bébés.

Voici quelques données tirées du rapport au cours de la période évaluée :

Les produits céréaliers, les légumes et les céréales pour bébés sont les catégories qui ont subi la plus forte augmentation, soit de 12 %, 17 % et 23 % respectivement. L'augmentation du coût des produits céréaliers est surtout causée par celle du prix des céréales raffinées (+19 %). Une augmentation du prix des légumes frais (21 %) a été observée, ce qui a eu un impact sur la catégorie des légumes (17 %). Les légumes surgelés ou en conserve ont aussi connu une hausse de prix, mais modérée de 10 %. Le prix des fruits frais s'est maintenu, ce qui n'est pas le cas des fruits surgelés, qui ont connu une augmentation progressive de 12 %. Dans la catégorie des protéines d'origine animale (la viande, le poisson et les œufs), le prix est demeuré relativement stable avec une augmentation sous les 10 %, un scénario similaire à celui des protéines d'origine végétale, bien que la sous-catégorie des légumineuses ait subi une hausse de 18 %. Malgré l'augmentation de certains aliments, les données obtenues indiquent que les sources de protéines végétales et les produits laitiers restent un choix économique comparativement aux protéines animales telles que la viande et le poisson, lorsqu'on observe le prix par kilogramme (près de deux fois plus coûteux).

L'insécurité alimentaire

Les résultats présentés dans le rapport du PPNE 2022-2023 mettent en évidence une augmentation significative du coût des aliments au fil du temps, témoignant de l'insécurité alimentaire dans laquelle de plus en plus de ménages à faible revenu sont exposés. Le coût du panier constitue environ 45 % du revenu d'une famille vivant de l'aide sociale. En plus de faire des choix plus contraignants, un nombre grandissant de ces familles pourraient devoir diminuer les quantités d'aliments qu'elles sont en moyen d'acheter. Par conséquent, de graves répercussions sur la santé physique et psychosociale peuvent avoir lieu, mettant à risque la femme pendant sa grossesse et la santé du bébé. Par ailleurs, un portrait de l'insécurité alimentaire à Montréal révèle qu'en 2020, c'était déjà près de 300 000 personnes qui vivaient dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire1.

Citations :

« Face au contexte économique actuel et aux enjeux sociopolitiques, l'accès à une alimentation saine devient encore plus précaire, notamment pour les femmes enceintes, les familles monoparentales, les nouvelles mères et leurs nourrissons. Si pour les familles vivant en contexte de vulnérabilité, la période de grossesse représente déjà un grand stress, force est de constater que la préoccupation liée à l'accès suffisant de nourriture ajoute une pression supplémentaire. Pour cette raison, Alima s'engage pleinement dans sa mission de soutenir les femmes enceintes en situation de vulnérabilité par le biais de la nutrition sociale périnatale, et ce, dans le but de donner à leurs bébés toutes les possibilités de se développer pleinement. »

‒ Julie Paquette, MBA, Dt.P., directrice générale d'Alima

« En tant qu'intervenante, je constate quotidiennement les besoins criants des femmes enceintes et des nouvelles mamans pour une alimentation saine et équilibrée. Chez Alima, nous aidons chaque année des centaines de femmes enceintes en situation de vulnérabilité à se nourrir adéquatement pendant leur grossesse et à donner naissance à des bébés en santé. Les demandes de soutien ne cessent de croitre et se traduisent par une augmentation de 49 % lorsque nous les comparons à celles de l'an passé pour la même période. Nous en déduisons donc une réelle recrudescence de l'insécurité alimentaire au Québec. »

‒ Suzanne Lepage, Dt.P., nutritionniste et coordonnatrice des pratiques en nutrition sociale périnatale chez Alima

Alima remercie ses partenaires qui l'appuient dans la réalisation de ce mandat, dont Centraide du Grand Montréal et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site internet www.centrealima.ca.

À propos du PPNE d'Alima, Centre de nutrition sociale périnatale

Alima est un organisme communautaire bien établi depuis 1879. Pionnier en matière de nutrition sociale périnatale au Québec, il soutient chaque année des centaines de femmes enceintes en situation de vulnérabilité pour ainsi donner à leurs bébés toutes les chances de se développer pleinement. Son expertise unique qui allie expérience et bonnes pratiques est recherchée non seulement en périnatalité, mais en sécurité alimentaire.

Alima est aussi à l'origine du Panier à provisions nutritif et économique (PPNE), un outil de suivi du coût d'une saine alimentation, utilisé par le milieu académique, communautaire et accessible au public.

1 DRSP CCSMTL (Direction régionale de santé publique, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de Montréal). Portrait de l'insécurité alimentaire à Montréal en 2020. [à paraitre]

