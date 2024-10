Il en coûte 396 $ de plus par année pour manger sainement, selon les résultats du Panier à provisions nutritif et économique d'Alima

MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Alors qu'on souligne aujourd'hui la Journée mondiale de l'alimentation, dont le but est de faire prendre conscience de la nécessité d'une sécurité alimentaire et d'une alimentation nutritive pour tous, Alima, Centre de nutrition sociale périnatale1, saisit cette occasion pour présenter les résultats du Panier à provisions nutritif et économique (PPNE) 2023-2024. Cette année encore, Alima met à profit son expertise pour produire un rapport à l'aide de son outil, le PPNE, qui permet d'estimer le coût d'une épicerie équilibrée de base répondant aux besoins nutritionnels de la population. D'après les données collectées entre octobre 2023 et juillet 2024, le coût mensuel d'une alimentation saine de base pour une famille de quatre personnes à Montréal est de 1 223 $, soit 10,06 $ par jour, par personne. En moins d'un an, le coût du Panier à provisions nutritif et économique a augmenté de 3 %, ce qui représente un surcoût annuel de 396 $. Ceci vient s'ajouter à l'augmentation des dernières années pour atteindre 28 % depuis 2021. Le rapport complet peut être téléchargé en visitant notre site Internet www.centrealima.ca.

Les résultats du rapport du PPNE 2023-2024

Les résultats prennent à la fois en compte le prix des aliments et la quantité nécessaire pour répondre aux besoins nutritionnels de chaque groupe d'âge et de sexe. Le panier à provisions est composé d'un total de 68 aliments de base sélectionnés en fonction de leur valeur nutritive et de leur faible coût, en plus de considérer les habitudes de consommation de la population québécoise. Ces aliments sont répartis en 11 catégories : fruits, légumes, produits céréaliers, produits laitiers et boissons végétales, féculents, protéines d'origine animale, protéines d'origine végétale, sucres, matières grasses, préparations commerciales pour nourrissons et céréales pour bébés.

Voici quelques données tirées du rapport :

En tenant compte des augmentations notées depuis octobre 2021 jusqu'à juillet 2024, soit en moins de trois ans, le coût du Panier à provisions nutritif et économique a grimpé de près de 28 % pour une famille type2, ce qui représente un coût supplémentaire annuel de 3 235 $ pour les mêmes produits alimentaires. Des 11 catégories, 3 ont connu une hausse de prix de plus de 10 % en moins d'un an : les légumes (+14 %), les céréales pour bébés (+15 %) et les préparations commerciales pour nourrissons (+45 %). Les préparations commerciales pour nourrissons et les céréales pour bébés concernent principalement les familles ayant un enfant de moins d'un an. Ainsi, l'augmentation du coût des aliments cette année aura un impact particulier pour le budget des parents de nourrissons. Dans un contexte avec un nourrisson de 0 à 6 mois, on estime que les coûts liés à l'allaitement sont environ quatre fois inférieurs à ceux des préparations commerciales pour nourrissons, ce qui signifie une économie mensuelle de 111 $. Cependant, toutes les familles devraient être en mesure de se permettre l'achat des préparations commerciales pour nourrissons lorsque l'allaitement n'est pas une option ou n'est pas choisi.

Une hausse du prix de l'épicerie plus brutale pour les familles vulnérables

Le rapport du PPNE 2023-2024 met en évidence la hausse continue du coût des aliments, accentuant les risques d'insécurité alimentaire des ménages à faible revenu. Le coût du panier à provisions accapare plus de 40 % du revenu total annuel d'une famille qui dépend des aides gouvernementales. Or, ces familles ne sont pas forcément en mesure de dédier une telle partie de leur budget pour l'alimentation lorsqu'elles font face à des dépenses incompressibles comme le logement. Conséquemment, cela peut mener à une situation où l'accès à une alimentation saine de base devient un luxe, aggravant ainsi le risque d'insécurité alimentaire.

Par ailleurs, un portrait de l'insécurité alimentaire à Montréal révèle qu'en 2020, c'était déjà près de 300 000 personnes qui vivaient dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire3.

___________________________ 1 Antérieurement connu comme le Dispensaire diététique de Montréal. 2 Une famille type est composée d'un homme (31-50 ans), d'une femme (31-50 ans), d'un garçon (14-18 ans) et d'une fille (9-13 ans). 3 DRSP CCSMTL - Direction régionale de santé publique, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. (2024). Portrait de l'insécurité alimentaire à Montréal en 2020.

Citations :

« Dans le contexte économique actuel et considérant les défis sociopolitiques, l'accès à une alimentation saine devient encore plus incertain, en particulier pour notre clientèle, composée de femmes enceintes. Nous estimons que 75 à 80 % de notre clientèle est en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Pour les familles en situation de vulnérabilité, la grossesse est déjà une période de stress important, et l'inquiétude liée à un accès suffisant à la nourriture ne fait qu'accentuer cette pression. C'est pourquoi Alima s'engage pleinement dans sa mission de soutenir les femmes enceintes en situation de vulnérabilité par le biais de la nutrition sociale périnatale, afin d'offrir à leurs bébés toutes les chances de se développer pleinement. »

‒ Julie Paquette, MBA, Dt.P., directrice générale, Alima

« En tant qu'intervenante, je suis chaque jour témoin des défis auxquels sont confrontées les femmes enceintes en matière d'alimentation. Lors de la dernière année chez Alima, nous avons accompagné 953 femmes enceintes en situation de vulnérabilité pour qu'elles puissent se nourrir adéquatement durant leur grossesse. Je rencontre régulièrement des familles contraintes de faire des choix déchirants lorsqu'il s'agit de remplir leur panier d'épicerie. Beaucoup n'ont d'autre option que de recourir aux banques alimentaires pour subvenir à leurs besoins. Il m'arrive aussi souvent de voir des femmes sauter des repas, faute de nourriture suffisante. »

‒ Suzanne Lepage, Dt.P., nutritionniste et coordonnatrice des pratiques en nutrition sociale périnatale, Alima

« Personne n'est à l'abri, mais on observe que certains groupes de personnes sont affectés de manière disproportionnée par l'insécurité alimentaire au Québec. C'est notamment le cas des familles monoparentales, des jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans, des enfants, des communautés autochtones, des personnes ayant immigré au Canada récemment et des personnes s'identifiant comme minorité visible. Pour réduire significativement et durablement la prévalence et la gravité de l'insécurité alimentaire, il faut soutenir le pouvoir d'achat de ces groupes, et, plus largement, des personnes les plus vulnérables de notre société. »

‒ François Fournier, chercheur à l'Observatoire québécois des inégalités et auteur du rapport La faim justifie des moyens

Alima remercie ses partenaires qui l'appuient dans la réalisation de ce mandat, dont Centraide du Grand Montréal et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Internet www.centrealima.ca.

À propos du PPNE et d'Alima, Centre de nutrition sociale périnatale

Les données présentées dans le rapport du Panier à provisions nutritif et économique ont été recueillies lors de quatre périodes trimestrielles : octobre 2023 ; janvier, avril et juillet 2024. Elles proviennent de relevés de prix effectués dans des épiceries régulières et économiques, situées à Lachine.

Alima est à l'origine du PPNE, un outil de suivi du coût d'une alimentation équilibrée de base, qui est utilisé depuis plus de 70 ans par le milieu académique, communautaire et accessible au public.

Alima est un organisme communautaire bien établi depuis 1879. Pionnier en matière de nutrition sociale périnatale au Québec, il soutient chaque année des centaines de femmes enceintes en situation de vulnérabilité pour ainsi donner à leurs bébés toutes les chances de se développer pleinement. Son expertise unique, qui allie expérience et bonnes pratiques, est recherchée non seulement en périnatalité, mais également en sécurité alimentaire.

SOURCE Alima, Centre de nutrition sociale périnatale

Pour renseignement ou pour une entrevue avec Julie Paquette, directrice générale d'Alima, Suzanne Lepage ou Ouardia Zeggane, nutritionnistes chez Alima : Chloé Chagnon, Massy Forget Langlois relations publiques, [email protected], 514 743-6302